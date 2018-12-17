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Hami Mandıralı Hami Mandıralı
  • 17 Aralık 2018, Pazartesi

Yenemiyorsan yenilmeyeceksin

ÖNCELİKLE dünkü derbinin hakemi Halil Umut Meler maçın ağırlığını kaldıramadı... Özellikle Trabzonspor aleyhine verdiği faullerle maçın gidişatına büyük etkide bulundu. Oyuna gelecek olursak da her iki takımı da ortaya koyduğu futboldan ötürü tebrik etmek gerekir.
Trabzonspor maça coşkulu başladı ve Abdlükadir'in önderliğinde Beşiktaş'a ilk yarıda zor anlar yaşattı.
Rodallega ve Nwakaeme ile 2-0'ı bulan Trabzonspor ikinci yarıda ise oyunu sahasında kabul edinece Beşiktaş maça ortak oldu.
Hakemin hatalı kararları da oyunun temposunu Beşiktaş lehine çevirdi.

7 DAKİKA FAZLAYDI
Dün akşamki derbi maçla ilgili dikkat çeken bir şey de hakem verdiği 7 dakikalık uzatmaydı.
Bu 7 dakika nerede ve nasıl geçti anlatılması gerek. Bordo- Mavililer adına üzücü olan nokta duraklamalarda yenilen golle 3 puanı kaçmasıydı.
Ancak her şeye rağmen futbolda da şöyle de bir klişe vardır; "Büyük maçları kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin" bu da ayrı bir bakış açısı.

MAÇIN EN iYİSi ABDÜLKADİR
Sahada basmadık yer bırakmadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ HAKEM
Verdiği kararlar tarıtşıma yarattı.
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Haberler Yazarlar Hami Mandıralı Yenemiyorsan yenilmeyeceksin
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