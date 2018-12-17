Yenemiyorsan yenilmeyeceksin
Trabzonspor maça coşkulu başladı ve Abdlükadir'in önderliğinde Beşiktaş'a ilk yarıda zor anlar yaşattı.
Rodallega ve Nwakaeme ile 2-0'ı bulan Trabzonspor ikinci yarıda ise oyunu sahasında kabul edinece Beşiktaş maça ortak oldu.
Hakemin hatalı kararları da oyunun temposunu Beşiktaş lehine çevirdi.
7 DAKİKA FAZLAYDI
Dün akşamki derbi maçla ilgili dikkat çeken bir şey de hakem verdiği 7 dakikalık uzatmaydı.
Bu 7 dakika nerede ve nasıl geçti anlatılması gerek. Bordo- Mavililer adına üzücü olan nokta duraklamalarda yenilen golle 3 puanı kaçmasıydı.
Ancak her şeye rağmen futbolda da şöyle de bir klişe vardır; "Büyük maçları kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin" bu da ayrı bir bakış açısı.
MAÇIN EN iYİSi ABDÜLKADİR
Sahada basmadık yer bırakmadı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ HAKEM
Verdiği kararlar tarıtşıma yarattı.
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