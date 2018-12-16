Beraberlik adil sonuç
İki takım da beraberlik için sahaya çıkmış gibiydi. Futbol adına ortaya çıkan görüntü buydu. İki ekip arasında kıyaslama yapacak olursak Başakşehir daha fazla topa sahip oldu ve topu daha iyi çevirdi. Galatasaray'ın eksik futbolcularının fazlalığı da oyununu etkiledi. Ancak Galatasaray tüm olumsuzluklara rağmen maçı kazanacak pozisyonları da yakaladı. Son anlarda Onyekuru müsait pozisyonda golü yapabilse Cimbom rakibi ile puna farkını 5'e indirebilirdi.
TAKIM OLMUŞLAR
Dün akşamki oyun neticesinde tarafların sahadan 1 puanla ayrılması adil sonuç oldu diye düşünüyorum. Başakşehir, G.Saray'la puan farkını 8'de tutarak haftayı kazançlı kapadı.
Dünkü maçta ortaya çıkan detaylarından biri de Abdullah Avcı'nın ekibi Başakşehir'in takım olma olgusunu rakibine oranla daha iyi benimsemiş olmasıydı.
MAÇIN İYİSİ: İRFAN
Güzel oyunun şık bir golle süsledi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: ONYEKURU
Pozisyonları cömertçe harcadı.
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