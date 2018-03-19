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  1. Büyük moral oldu
Hami Mandıralı Hami Mandıralı
  • 19 Mart 2018, Pazartesi

Kritik bir 3 puan

TRABZONSPOR, Yeni Malatyaspor'u yenerek çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Ancak kazanırken de eksikleri söylememiz gerekiyor... 1 hafta önce oynadıkları Akhisarspor maçında daha istekli, daha iştahlı bir Trabzonspor izledik. Malatyaspor maçının ilk yarısında ise durgun, tepkisiz, iştahsız bir takım izledik. Tabii bunda orta sahada oynayan oyuncuların formsuzlukları rol oynadı... Onazi'yi bir kenara koyarsak yüksek maliyetli oyuncular Kucka ve Sosa'nın sahada kaybolması asla kabul edilemez. İkili geldikleri günden beri istenilen düzeye çıkamadı.

N'DOYE FARK YARATTI
Rıza hocanın N'Doye'u almasıyla işler değişti. Tabii şunu da belirtmek gerek... Malatyaspor'un yediği ikinci gol komediydi.
Bir takım serbest vuruş kullanırken rakibine böyle bir kontra atak şansı verir mi!
Yusuf ve Abdülkadir bu takımda her zaman oynamalı.
Abdülkadir oyuna girdi ve takım top tutmaya başladı. Trabzonspor, Avrupa kupaları için kazanmalıydı ve istediği 3 puanı aldı.

MAÇIN EN iYİSi YUSUF
Attığı iki golle Trabzon'a 3 puanı getirdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ SOSA
Kucka ile birlikte dün idare etti...
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