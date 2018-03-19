Kritik bir 3 puan
N'DOYE FARK YARATTI
Rıza hocanın N'Doye'u almasıyla işler değişti. Tabii şunu da belirtmek gerek... Malatyaspor'un yediği ikinci gol komediydi.
Bir takım serbest vuruş kullanırken rakibine böyle bir kontra atak şansı verir mi!
Yusuf ve Abdülkadir bu takımda her zaman oynamalı.
Abdülkadir oyuna girdi ve takım top tutmaya başladı. Trabzonspor, Avrupa kupaları için kazanmalıydı ve istediği 3 puanı aldı.
MAÇIN EN iYİSi YUSUF
Attığı iki golle Trabzon'a 3 puanı getirdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ SOSA
Kucka ile birlikte dün idare etti...
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- Hami Mandıralı
- Kritik bir 3 puan
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