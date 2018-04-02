Yıldız çok ruh yok
Sarı-Kırmızılıların hocası Fatih Terim takımını maça çok iyi hazırlamıştı ve bunun da sonuncunda hedefe ulaştı. Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise takımı eksik bırakan oyuncuları kötü performansına rağmen oyunda tuttu bu da yenilgiyi hazırladı.
Trabzonspor'da isim yapmış bazı oyuncular sezon başından bu yana hiçbir varlık gösteremedi.
Milan'dan çok büyük paralara alınan Sosa dün de takıma hiçbir katkı yapmadı.
Rıza hoca bu isimlere forma verirken biraz daha düşünmeli.
HATALAR ZİNCİRİ
Sezona şampiyonluk parolasyıla giren ve elinde sadece Avrupa hedefi kalan Trabzonspor'un bu kadar önemli bir maçta bu kadar kötü mücadele etmesi kabul edilemez. Böylesine yüksek bir seviyede basit hatalar yaparsanız bunların affı olmaz. Abdülkadir ve Okay'ın yaptığı hatalar Trabzonspor'a gol olarak döndü. 90 dakika boyunca etkisiz olan Kucka, duraklamalarda şık bir gol attı ama bu gol de puan için yetmedi. İstanbul'dan eli boş dönen Trabzonspor, sonuç ve oyun olarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.
GALATASARAY MAÇI HAK ETTİ
FATİH Terim yönetiminde son haftalarda çıkış içinde olan Galatasaray dün hem coşkusu hem de tecrübesiyle Trabzonspor'a üstünlük kurdu. Rakiplerini hataya zorlayan Sarı-Kırmızılılar şampiyonluk yolunda önemli bir engeli kayıpsız geçti. G.Saray'ın bu sezonki başarılı grafiğinde belirleyici olan Trabzonspor'un aksine yıldız isimlerinin sahaya yansıttığı etkili performans.
MAÇIN EN İYİSİ GOMIS
Çok istekli oynadı. Şık bir gol attı
MAÇIN EN KÖTÜSÜ SOSA
Arjantinli yıldız kalitesini sahaya
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- Hami Mandıralı
- Yıldız çok ruh yok
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