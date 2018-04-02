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    Hami Mandıralı Hami Mandıralı
    • 02 Nisan 2018, Pazartesi

    Yıldız çok ruh yok

    Trabzonspor'un son umudu Avrupa kupalarına gitmek, Galatasaray'ın ise şampiyon olmak. Böylesine önemli bir maçta Trabzonspor'un ortaya koyduğu oyun oldukça yetersizdi. Galatasaray oldukça etkili oynuyor fakat Trabzonspor futbol adına bir şey üretemedi. Çünkü Trabzonspor'da bazı oyuncular isteksiz oyunları ile takımın eksik bırakıyor. Böyle olunca Galatasaray taraftarının da desteğiyle rakibini eziyor.
    Sarı-Kırmızılıların hocası Fatih Terim takımını maça çok iyi hazırlamıştı ve bunun da sonuncunda hedefe ulaştı. Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise takımı eksik bırakan oyuncuları kötü performansına rağmen oyunda tuttu bu da yenilgiyi hazırladı.
    Trabzonspor'da isim yapmış bazı oyuncular sezon başından bu yana hiçbir varlık gösteremedi.
    Milan'dan çok büyük paralara alınan Sosa dün de takıma hiçbir katkı yapmadı.
    Rıza hoca bu isimlere forma verirken biraz daha düşünmeli.

    HATALAR ZİNCİRİ
    Sezona şampiyonluk parolasyıla giren ve elinde sadece Avrupa hedefi kalan Trabzonspor'un bu kadar önemli bir maçta bu kadar kötü mücadele etmesi kabul edilemez. Böylesine yüksek bir seviyede basit hatalar yaparsanız bunların affı olmaz. Abdülkadir ve Okay'ın yaptığı hatalar Trabzonspor'a gol olarak döndü. 90 dakika boyunca etkisiz olan Kucka, duraklamalarda şık bir gol attı ama bu gol de puan için yetmedi. İstanbul'dan eli boş dönen Trabzonspor, sonuç ve oyun olarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

    GALATASARAY MAÇI HAK ETTİ
    FATİH Terim yönetiminde son haftalarda çıkış içinde olan Galatasaray dün hem coşkusu hem de tecrübesiyle Trabzonspor'a üstünlük kurdu. Rakiplerini hataya zorlayan Sarı-Kırmızılılar şampiyonluk yolunda önemli bir engeli kayıpsız geçti. G.Saray'ın bu sezonki başarılı grafiğinde belirleyici olan Trabzonspor'un aksine yıldız isimlerinin sahaya yansıttığı etkili performans.

    MAÇIN EN İYİSİ GOMIS
    Çok istekli oynadı. Şık bir gol attı

    MAÇIN EN KÖTÜSÜ SOSA
    Arjantinli yıldız kalitesini sahaya
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