Yanlış tercih kötü sonuç
Trabzonspor adına dün güzel olan tek şey;
Abdülkadir'in hırsı ve attığı goldü. Ama bu da bir yere kadar... Üzücü olan şeyler ise saymakla bitmedi.
Kendilerinden büyük beklentiler olan futbolcular hala takıma katkı koymayı başaramadılar.
SORUMLUSU BELLİ
BU güçlü kadro hem oyun hem de puan olarak çok daha iyi olmalıydı. Bu durumun sorumlusu da teknik direktör Ersun Yanal'dır. Çünkü sahaya bu formsuz oyuncuları süren teknik ekiptir.
Dolayısıyla faturanın çıkacağı adres de bellidir.
Akhisar'ı ayrıca tebrik ediyorum.
Trabzonlu oyuncuları takımdan uzaklaştırmanın ne kadar yanlış olduğu umarım dün bir kez daha görülmüştür. Her şeye rağmen camia sağduyu içinde olup bu takıma sahip çıkmalı. Sezonun kalan kısmının da mevcut futbolcularla tamamlanacağı unutulmamalı.
MAÇIN iYiSi HENRIQUE
Brezilyalı muhteşem oynadı
MAÇIN EN KÖTÜSÜ TRABZONSPOR
Trabzonspor takım olarak çok kötüydü
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- Hami Mandıralı
- Yanlış tercih kötü sonuç
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