Yol Durumu
Hami Mandıralı Hami Mandıralı
  • 16 Ekim 2017, Pazartesi

Yanlış tercih kötü sonuç

TRABZONSPOR bu kadro zenginliğine rağmen yanlış ve formsuz oyuncu seçimleri nedeniyle Akhisar'a farklı mağlup oldu. Bordo-Mavililer, maalesef oyun anlamında hiçbir şey ortaya koyamadı. Maça iyi hazırlanan Akhisar da Trabzonspor'un istediklerini yapmasına müsade etmedi. Oyunun her yönünü çok iyi oynayan Ege ekibi 6-1 gibi net bir skorla maçı kazandı.
Trabzonspor adına dün güzel olan tek şey;
Abdülkadir'in hırsı ve attığı goldü. Ama bu da bir yere kadar... Üzücü olan şeyler ise saymakla bitmedi.
Kendilerinden büyük beklentiler olan futbolcular hala takıma katkı koymayı başaramadılar.

SORUMLUSU BELLİ
BU güçlü kadro hem oyun hem de puan olarak çok daha iyi olmalıydı. Bu durumun sorumlusu da teknik direktör Ersun Yanal'dır. Çünkü sahaya bu formsuz oyuncuları süren teknik ekiptir.
Dolayısıyla faturanın çıkacağı adres de bellidir.
Akhisar'ı ayrıca tebrik ediyorum.
Trabzonlu oyuncuları takımdan uzaklaştırmanın ne kadar yanlış olduğu umarım dün bir kez daha görülmüştür. Her şeye rağmen camia sağduyu içinde olup bu takıma sahip çıkmalı. Sezonun kalan kısmının da mevcut futbolcularla tamamlanacağı unutulmamalı.

MAÇIN iYiSi HENRIQUE
Brezilyalı muhteşem oynadı

MAÇIN EN KÖTÜSÜ TRABZONSPOR
Trabzonspor takım olarak çok kötüydü
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar