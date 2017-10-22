10 kişiyle bu kadar
BÖYLE KART OLMAZ
Sosa'ya çıkan kırmızı kartın kesinlikle izahı yok.
Ne rakip tehlikeli bir atak geliştiriyordu ne de Sosa'nın sert bir hamlesi vardı. Fakat bu kartlar Trabzonlu futbolculara çok kolay çıkıyor. Dün de öyle oldu. Trabzonspor zaten son yaşananlar nedeniyle kırılgan bir takım.
BEN UMUTLUYUM
Kırmızı kartın üstüne ilk yarının son dakikasında Okay'ın kendine kalesine attığı gol her şeye tuz biber ekti. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Trabzonspor ikinci yarıda çok iyi mücadele etti.
Herkes savaştı, en azından bir şeyler yapmak için çabaladı.
Rıza hocanın takım üzerinde olumlu bir etki yarattığı kesin. Önümüzdeki haftalarda çok daha farklı bir takım izleyeceğimize inanıyorum.
Dün Trabzonspor 10 kişi kalmasaydı skor çok daha farklı olabilirdi. Kaybetmek tabii ki kötü oldu ama Rıza Çalımbay'lı ilk maçtan ben olumlu sinyaller aldım. Zaten kadro çok iyi ve geniş. Eğer birlik beraberlik sağlanırsa, başarı da mutlaka gelecektir.
MAÇIN İYİSİ YALÇIN AYHAN
Hem yerden hem havadan geçit vermedi.
MAÇINEN KÖTÜSÜ ONAZI
Fırsatı yine iyi kullanamadı.
Etkili değildi.
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- Hami Mandıralı
- 10 kişiyle bu kadar
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