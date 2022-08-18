Bizim çocuklar!

ÇOCUKLUĞUMUZUN en güzel rüyasıydı yazlık sinemalar.

İçine leblebi atılmış gazoz şişesiyle film izlemek sınıf geçme hediyesi olurdu çocuklara.

Her sinema çıkışı koltuklara gelecek haftayı bırakırdı çocuklar.

Onların Cüneyt Arkın'ı vardı, Sadri Alışık'ı, Ediz Hun'u, O çocuklar yoksul bahçelerdeki masum çiçeklerdi, yüzleri ilk yaz güneşi.

***

Her şeyi göze almak insanlığın şanında vardı, haysiyetin maden ocaklarıydı mahalleler.

Sabahlar selam töreni, cepler değil yürekler zengin.

"Çocuklar sevilmezse çabuk yaşlanır" derdi büyükler, çocukların saçlarını okşarken gözleri yaşlanırdı her birinin.

***

Çocukluğumuzun en güzel masalıydı yazlık sinemalar.

Afişlerle süslenmiş bir kamyonetten megafonla filmin tanıtımı yapılırdı.

Ayşecik vardı Ömercik.

Her çocuğun uçurtması vardı, o uçurtmalarla sadece gökyüzüne değil ülke sevgisinin surlarına da çıkarlardı.

Ceplerinde çakıl taşları.

Kokuları yaz ikindisi.

***

Paranın kaldırma kuvveti insanların içindeki alçaklığı ortaya çıkarınca çocukları gözden çıkardılar.

Babalar bile çocuklarını unuttu, televizyon dizileri de çanak tuttu.

***

Lambalı radyoların geceleri aydınlattığı insani yıllar başkaydı.

Çocukluğumuzun en anlamlı okuluydu yazlık sinemalar.

Hayatın başucu kitabı.

Çocuklar dürüstlüğün yansımasıydı, gölgeleri bile el eleydi, harika bir dayanışmanın içinde.

Onların haysiyet kokan Türkan Şoray'ı vardı, Filiz Akın'ı, Fatma Girik'i.

Hepsinin de yaşlarından büyüktü cesaretleri. Büyürken mazi onların kalbinde yara olarak kaldı.

Nereden bilsinler geçmişe açılan pencerelerde yarınlarının çalınacağını.

***

O çocuklar bu ülkenin son kuşlarıydı, mavilikleri sevdiler.

"Ayrılsak da beraberiz" dediler, gençliklerinde tamirci çıraklarının şarkılarını dinlediler.

Hiçbir güç onları alçaltamadı!

Ağaçlar gibi ayakta öldüler.

***

Ama kudretini yitirmiş güzelliklerin bir daha ayağa kalkamayacağını bildikleri için gözleri arkada kaldı.



Gittin

Bende gözlerin kaldı

İki yağmur damlası

İki suskun ayrılık

Gittin

Şimdi yangınlar kaldı

İki yaralı yürek

İki sevdalı çığlık



Geliver bir akşam

Kahve içimi

Bak nasılmış sevmek

Gör sevincimi

Saatler acıyı

Çeyrek geçiyor

Dayanmaz yüreğim

Dindir acım



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Yapmaman gerekenlerin listesini çıkar.

Altın kuralların olsun.

Gönüllü kan ver.

Açık renk giyin.



Kafada dolaşan tilkiler aptal kargalar arıyorsa ortam müsaittir.



YENİ MODA HIRSIZ!

Hırsızların yeni sistemi sanal alışveriş markalarının giysileriyle apartmanlara girip ortalığı kolaçan etmek, sonra da gereğini yapmak.

Kapıların kolayca açıldığı sitelerde hırsızlığa davetiye bastıran insanların çokluğu da hırsızların iştahını kabartmaya yetiyor.

Hırsıza kilit dayanmıyor da kendilerini hafife alan insanların boş vermişliği mi dayanacak!

Hırsızlar da kapıya dayanıyor, elindeki hamburgeri bırakıp evi talan edip gidiyor.