İŞİN kolayına kaçanlarla, karanlığa yer açanlar arasındaki köprüden gelen seslere bakın. En çok çocuk sesleri duyuluyor.

Çocuklarda depresyon ilacı kullanımı yüzde 360 arttı. Küçücük yaşlarında böylesine bir travma yaşayanların yarınları "hastalıklı!" Sosyal medyanın süslü hayata özendirme seanslarının yan etkilerini de görüyoruz.

Çocuklar "psikolojik tedavi müşterisi" olarak görülürken, teknolojide gücünü keşfedenler için böyle bir ziyafet sofrası nerede?

Uyuşturucu ve küçük yaşlarda özendirilen elektronik sigara da caba!

***

Okula giden çocukların pasolarındaki vesikalık fotoğrafları mahallenin bir köşesindeki yaşlı bir amca çekerdi. Ama birinin acısı bütün mahallenin dikkatini çekerdi.

Her çocuk başka çocukta kendini bulurken neyin depresyonu?

Bahar mevsiminde gökyüzünde dalgalanan uçurtmaları olurdu çocukların. Sadece oyun alanlarını değil gökyüzünü bile ellerinden aldık!

Şimdi derinleştikçe güçlenen girdapta depresyona boğuluyorlar.

Zamanın onlardan aldıklarına karşılık bir cep telefonu bir bilgisayar!

Bugünün çocuklarına büyük haksızlık!

Çok büyük!

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Oysa çocuklara sağlıklı bir çocukluk yaşatmak büyüklerin görevidir. Çünkü yanlışlarla büyüyen çocuklar sadece yaşlanırlar.

Ama kağıt üzerinde bile neler kaybettiğinin farkında olmayanlar, sosyal medya üzerinden neler kazandığının hesabını yapıyorsa mesaj alınmıştır.

Beyinlere teknolojiyle şırınga edilen zehrin karşılığı alınıyorsa çocuklar için geç kalınmıştır.

Meselenin gerçeği; babalarının elinden tutup tiyatroya götürdüğü çocuklar, kendi çocuklarını sosyal medya mezbahalarından ve ekranlardan koruyamadı.

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Çocuklara öğretmediğimiz gelenekler, teknolojik yalanlara yem edildi. Oysa bir çocuk denize düştüğünde yüzme bilmediği halde denize atlamayan adam değildi.

Geçti o günler!

Televizyon dizilerinde Özcan Deniz denen adama melül melül bakılıyor da çocuklara göz ucuyla dahi bakılmıyorsa ne desek boş!

***

Doğal savunma yasasından başka yasa yok mudur onları koruyacak?

Bir meteor hızla yaklaşıyor çocuklarınızın alnının ortasına doğru. Başınızı eğmekle ne kendinizi kurtarabilirsiniz ne çocuklarınızı!

Bizler mazi simyacıları. Yine de uçurtma şenliklerinde çocuklar için teneffüs zillerini çalıyoruz. Depresyon sirenlerine inat!

MUTLULUK TAKVİMİ

Çocuğunun bilgisayarla ilişkisini kontrol et.

Sararmış fotoğrafları karıştır.

İlginç bir sandviç yap.



Kader rüzgarında

Hiç pes etmedim

Çocuklarım için

Bir pervaneyim

Eşimi kaybettim

Hiç ses etmedim

Hayat kavgasında

Ben bir anneyim



Sevgimle büyüdü

Bütün çocuklar

Hepsi de derdini

İçinde saklar

Mutluluk veriyor

Saçımda aklar

Hüzün denizinde

Ben bir anneyim

Hakkı YALÇIN



Güçle para, parayla kanunsuzluk arasındaki meşhur ilişki hiç bozulmadı!



Ciğerim yandı!

Balıkesir'de yemek şirketinde motorlu kurye olarak çalışan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın öldürülmesine baktım da ciğerim yandı.

Bir yandan öğrenimini sürdüren bir yandan ekmek uğruna çalışan bir delikanlının hayatını elinden alan 17 yaşındaki psikopatları kim üretiyor?

Ya uyuşturucu satanlar ya ruhlarına zehir şırınga edenler. Onlardan her yerde var ve çocuklarınızın karşısına nerede çıkacakları belli değil. Ama Ata Emre Akman gibileri az. O yüzden böyle gençlerin yaşamasına kurulmalıydı düzen, katline değil.