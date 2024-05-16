T.C. NEVŞEHİR İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

Alacaklı QNB Finansbank A.Ş. Vekili tarafından borçlu Ömer ÇAKMAZ(Ahi Evran Mah. Lise Cad. Göker apt. Kat:5 No:9 Dış kapı no:17 Merkez/KIRŞEHİR))aleyhine Müdürlüğümüzün 2023/12429 Esas sayılı dosyasından başlatılan icra takibinde tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen borçlu Ömer ÇAKMAZ'a Örnek No 7 İlamsız Takiplerde Ödeme Emrinin, ilanen tebligat yolu ile yapılmasına karar verilmiştir.asıl alacak 92.844,52 TL,Kat tarihine kadar işlemiş akdi faiz, 10.089,74TL, İşlemiş tem. faizi, 12.345,45TL, vergiler toplamı 1.341,69TL, masraf 19,85Tl TOPLAM 116.641,25 TL alacağıntahsil tarihine kadar 24/07/2023 tarihinden itibaren %46,02 Tem. faizi ve vekalet ücreti ile tahsili talebidir. Takip borcunuzu ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Müdürlüğümüze ait Banka Adı: T.Vakıflar Bankası T.A.O. Iban No: TR410001500158007308036628 hesabına ödemeniz, bir itirazınız varsa yine aynı süre içinde Müdürlüğümüze bildirmeniz, borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebr-i icraya devam edileceği hususu tebligat yerine geçmek üzere İLANEN tebliğ olunur. 03/05/2024

Basın No: ILN02033407

#ilan.gov.tr