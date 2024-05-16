T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ÇOCUK MAHKEMESİ

Dosya No : .28446470-2021/651-Ceza Dava Dosyası

İLANVARAKASI

DAVACI : K.H.

MÜŞTEKİ : SADAF SADAT, Mir Abdul Ahad ve Shahlla kızı, 08/09/1987 Afganistan doğumlu, mah/köy. Gürpınar Mah Karayel Sk D Blok No:1/4/11 Beylikdüzü / İSTANBUL. TC Kimlik No:99813373340

SUÇ : Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık

SUÇ TARİHİ : 27/04/2021

SUÇ YERİ : İSTANBUL/BEYLİKDÜZÜ

KARAR TARİHİ : 12/10/2023

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı müşteki hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonucunda; suça sürüklenen çocuk Zeynep ALNASER hakkında TCK'nun 31/2-ilk cümle ve CMK'nun223/3-a maddeleri gereğince ceza verilmesine yer olmadığına, suça sürüklenen çocuk Esmehan Amir NASER hakkında hırsızlık suçundan 5237 Sayılı TCK.' nın 142/2-b maddesi uyarınca 1 Yıl 15 Gün Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına karar verildiği dair gıyabında verilen karar ve istinaf dilekçesi yapılan tüm araştırmalara rağmen müştekiye tebliğ edilememiş olduğundan, 7201 Sayılı Kanunun 28. maddesi uyannca tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla, ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde, mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, ya da beyanın tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi mahkememiz yargı sınırları dışında bulunuyorsa Mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Çocuk Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Çocuk Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunularak, taraf ceza evinde bulunuyor ise Mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememizin kararına karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yoluna müracaat edebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf yasa yoluna müracaat etmediği takdirde hükmün kesinleşeceği TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR.07.05.2024

Basın No: ILN02033444

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