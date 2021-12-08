Bu böyle gitmez biliyoruz.
Her şeye rağmen yarın güzel olacak derken negatif enerjiyi toprağa gömmek istiyoruz.
Bir sütçünün ineğiyle, yağmurun toprakla, ağacın yaprakla sevdasıdır umut.
Umutsuzlukta önce hayaller ölür.
***Umut iffettir nefret değil.
Umut dirençtir, betonların arasından boynunu uzatan çiçek.
İliklere işleyen merhamet, rahmet vadisinden gelen sesleri dinlemek.
Maviliktir beyazlıktır, fotoğraflardaki delikanlılık genç kızlıktır.
Ve hatta pencere kenarındaki çiçekleri sularken gözlerdeki ıslak yalnızlıktır umut.
***Umut denince aklıma hep aynı film gelir, 1959 yapımı 'Siyah Orfe.' Filmde 10 yaşlarında bir çocuk eline aldığı gitarla yanındaki iki çocukla birlikte sabahın ilk ışığına koşar.
"Çabuk olalım" der "güneşin doğmasını sağlamamız gerek, gecikirsek doğamaz." Ne olursa olsun yenilmez umut.
O yüzden güneşin battığına değil nasıl doğduğuna bakmaktır umut.
***
Her şey yok olduğunda bile umut vardır, o umut insanın yüreğindeki sevgi, o umut toplum bütünlüğüdür.
Gerçeklere masal süsü vermek, gerektiğinde kendini temize çekmektir.
"Cebini çok sevsen de yüreğinden vermekle bir şey kaybetmezsin!" demektir Zenginlik katmaktır vicdanlara.
***Siyasetle ilgimiz yoktur, kara kara düşünürken bile mavilerimiz vardır.
Yalanı sevmeyiz, aklını kullanmayı maharet sayanlara inat delilere hayranlığımız vardır.
Kaybettiğimiz zamanları güzelliklerle dolduracağımızı umut ederiz.
İnsanlık için yapılan tüm tanımların para için yapılmayan bütün güzelliklerle kardeş olduğunu biliriz.
Alışkanlık işte, eski fotoğraflarda bile hala bıraktığımız yerdeyiz ve hala postacılardan mektup bekleriz.
***Yeni bir yıl geliyor.
Herkes bir şeylerimizi alsa da her yıl biraz daha yaşlansak da umutların yaşlanmadığını biliriz.
Acıları ikiye katlamaz umut.
O yüzdendir ki hayata direnmenin bin türlü hali vardır.
Çünkü biliyoruz ki ekmekler bayatlasa da bayatlamaz umut.
***Umut böyle bir şey, bazen mucize beklersiniz bazen de kendinizin düşünüp söyleyemediğini başkasından beklersiniz.
O yüzden siyahlarımız çok olsa mavilikleri üretelim.
Bir günlüğüne de olsa!
Mutluluk Takvimi
Zenginlikle başarılı bir tutma.
Trafikte zarif ol.
Yılbaşı için camları süsle.
Talihini boşuna deneme.
Bir kere sevip de
Ayrılmaya gör
Tutunacak bir dal
Bir kalp ararsın
Islanır gözlerin
Yüreğin üşür
Sığınacak liman
Bir dost ararsın
Yalnızlığı yorgan
Yapar bedenin
Kırık kadehlere
Uzanır elin
Geceler uzundur
Geceler serin
Sıcacık bir omuz
Bir aşk ararsın
Hakkı YALÇIN
İLAHİ ADALET!
İnsanların kazandıkları parada gözümüz yok ama nasıl kazanıldığı bilinmeyen ya da bu kadar para kazanmasına ihtimal verilmeyen adamlara hesap sorulmaması dokunur bizlere.
Amerika hala karanlık zenginliğe yataklık eden şeytanlık merkezidir.
O yüzden adına gazeteci denen adamların milyon dolarları nasıl kazandıklarının sorgulanmasını isteriz.
Onların emekçilerle alay eden küstah bakışlarına ve soysuzluklarına hesap sorulsun isteriz.
Ama bizlerin istediği hiçbir şey olmadı bu dünyada!
Kan emenlerin hesap verdiğini bile göremedik.