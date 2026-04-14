En sıradan maçlarda garip puanlar kaybedip taşıma suyla değirmeni döndüremeyen Fenerbahçe, şimdi taraftarın başını döndürüyor. 7 puanlık farkın erimesiyle, en azından "teke tek" bir düellonun galibinin belirleyeceği şampiyonluk şifresine sahip.Görünen bir şey varsa; "liderlik tekliyorsa belki yeni sahibini bekliyordur!" Temkinli konuşmakta yarar var ama gidişata bakılırsa;"elden gitti" denen hayali gerçeğe dönüştürmek de imkansız değil. Galatasaray'ın içler acısı halinden yararlanmak için bundan daha anlamlı bir zaman dilimi olamaz.

Galatasaray'ın Kocaeli karşısında bıraktığı 2 puan şampiyonluğun intihar girişimidir. İstek ve arzulardan uzaklaşanlar kendi çürük gerçeklerine yakınlaşır.Saha içindeki gamsızlığı ifşa edilenlerin yokluğu bile fark edilmiyorsa, herkes varlığını ispat etmeyi kenara atıp, Osimhen'in yokluğunu gerekçe gösterenlerin arkasına saklanıyorsa, "esneyen Aslan" gerçeğini de kimse inkar edemez! Ayrıca oyuncu değiştirmeyi bile beceremeyen teknik adamlar rolleri değiştirmelidir. Bu da bir futbol kuralıdır çünkü.

Maç sonunda da gördük;Galatasaraylı futbolcuların yüzünden düşen bin parça.Fenerbahçe stres eğitimini tamamladığı için daha rahat.Gerçeklerin konuşacağı bir yolculuk iki takımı da beklerken, gerginlik olmasın da kim şampiyon olursa olsun.Trabzonspor'a gelince, onların yolculuğu bile çok anlamlı. Onlar şampiyonluğu 3 kapılı bir odaya dönüştürmenin sihrine sahip. Eğer ellerinde geniş bir kadro olsa durum çok farklı olabilirdi.