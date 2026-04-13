Ticaret Bakanlığı Rehber ve Teftiş Başkanlığı, paralel ithalat çetesine geçit vermedi. Vurgun Florya'da bulunan Serhat A.'ya ait olan lüks galeriye yaptığı denetimle ortaya çıktı. Bir ihbarı değerlendiren vergi müfettişleri, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Türkiye'ye getirilerek Serhat A.'nın galerisinde satışa sunulan lüks araçların beyannamelerini tek tek incelemeye aldı. Yapılan incelemede müfettişler, lüks bir otomobilin gerçek değerinin yaklaşık 12 milyon TL (210 bin 180 euro) olmasına rağmen ibraz ettiği faturanın 1 milyon 800 bin lira (34 bin 180 euro) olduğu ve fatura üzerinde oynama yapıldığını belirledi. Soruşturma kapsamında tescil edilmeyen plakasız lüks araca el konurken, ifadesine başvurulan galeri sahibi Ferhat A., suçu mali müşavirine attı.

Vurgun Florya’da bulunan Serhat A.’ya ait olan lüks galeriye yaptığı denetimle ortaya çıktı. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir.)



GALERİYE UYUŞTURUCU OPERASYONU



Ferhat A. ifadesinde şirketin tek imza yetkilisi olmasına rağmen beyannameyi Bülent Y.'nin düzenlediğini ileri sürdü.

Bülent Y. ise suçlamaları kabul etmeyerek araçla ilgili beyanname düzenleme yetkisinin kendisinde olmadığını ileri sürdü. Serhat A. tutuklanırken Florya'daki galerisinde uyuşturucu satıldığı yönünde bir ihbarı değerlendiren polis, galeriye baskın düzenledi.

Yapılan aramada aynı gramajlarda özel satışa hazır halde paketlenmiş 0.1 gram 14 parça kokain ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. Öte yandan Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2026 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen toplam 233 adet araç yakalanırken araçların piyasa değerinin 280 milyon 533 bin lira olduğu açıklandı.

