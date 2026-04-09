İnsanlarda zalim bakışlar değer buluyor da saygı ve sevgi gün geçtikçe kayboluyorsa. Eski güzellikler şarkılarda ve filmlerde bile mumla aranıyorsa. Kötülük şımartılıyor da zarafet hiçbir tanıma uymuyorsa. Gerçek anlamda umut karaborsada bile bulunmuyorsa.Biz neyi konuşuyoruz?

***

Namuslu insanların yarını düşünmekten gözlerine uyku girmiyorsa. Gönül kuyularından su çekenler çilenin de kralını çekiyorsa.Gelen gün dünü aratıyor da her gün fiyat etiketleriyle oynayan kansızlar pis pis sırıtıyorsa. Birbirlerine elini uzatması gereken insanlar her gün biraz daha kötü oluyorsa.Biz neyi konuşuyoruz?

***

Bana hep soruyorlar; "neden hep geçmişe kaldırıyorsun gemileri?" O gemiler ki hala yosun tutmadı."Gelecek zamanın kötülüklerini şimdiki zamanda gördüğüm" için diyorum. Düşüncelerimle uzlaşmayan olursa onlardan uzaklaşıyorum!Serveti onuruyla ölçülen insanların bol olduğu yıllara gidiyorum.Demirlemiş gemilerin yüklerini garibanların sırtına boşaltmadığı yıllara!

***

Neymiş o yıllar elektrik yokmuş!Mazi bizim lambamızdır.O lambalardan yansıyan aydınlık, bugün görkemli evlerde mevcut mu sanıyorsunuz? Perdeler komşuluğa bile kapanmışken! Ekranlardan yayılan zehir insanların kanına karışmışken, adalet ve asalet mumla aranırken biz neyi konuşuyoruz?Uyuşturucu kullanmanın, bedenini satan pespaye kadınların kavalyesi olmanın gururunu mu?

***

Mazimdeki arşivleri hizmete açıyorum. Ne yani hayatımıza teknoloji egemen oldu diye siyah beyaz yılların masumiyetini inkar mı edeceğim? Yalan dizilerindeki burnu havada karaktersizlere, Yeşilçam filmlerinin asalet ve zarafet yüklü sanatçılarını hatırlatmaktan vaz mı geçeceğim? "Hatırla Sevgili" şarkısını bugünün zibidi şarkılarına mı değişeceğim?

***

Varlık içinde yaşarken bile insanların ekmeğine göz dikenlerle, yokluk içindeyken bile kendisine uzatılan ekmeği reddedenler arasında insanlık farkı vardır. Bunu ancak eski yılların güzelliklerini bilenler anlar.

Ben gördüm; mazinin o güzel insanları bütün çocuklara, gülümseyen sokak lambası gibi baktı. İçlerinde öyleleri vardı ki, ülke karanlıkta kalmasın diye kendini yaktı.





9 NİSAN 2026

Boş bir kubbede kaldı O eski hoş sedalar Gözü yaşlı bir masal Cumbalı hatıralar Çocukluğumuz durur Yazlık sinemalarda Elde kaldı biletler Hala bizi hatırlayan Birileri yaşıyorsa Kalbimize emanetler Gözlerinden öptük aşkı Yolda kaldı dilekler Kulaklarımızda çınlar O eski kırkbeşlikler Hakkı YALÇIN





Suçluların alnından öpüldüğü şimdiki zamanı hiç sevmiyorum.



Utanmaz Trump!



İran karşısında geri çekilmek için "madde bağımlısına" dönüşen Trump'ın, bu savaşın bozguna uğrayan ismi olduğunu söylemeye gerek yok. İran'da okul bombalayan, Gazze bebeklerini katleden biri bunu zafer olarak görüyorsa, insanların gözündeki gerçek görüntüsüne baksın. Trump'ın bu dünyayı Amerika'nın eski başkanı olarak terk edeceğini de düşünmeyin.

Onun; pedofili, bebek katili, haraççı ve korkak bir şarlatan olarak bıraktığı izleri hiçbir apolet ve pudra kapatamaz!