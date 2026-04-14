Beşiktaş'ın sezon başında Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Cengiz Ünder ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

28 yaşındaki karat oyuncusunun Beşiktaş'ta mutlu olduğu ve kariyerine Siyah-Beyazlı takımda devam etmek istediği öğrenildi.



Tecrübeli futbolcunun Sergen Yalçın'la çalışmaktan son derece memnun olduğu ve Fenerbahçe'ye dönmek istemediği de gelen bilgiler arasında. Bu gelişmeye rağmen Beşiktaş yönetiminin ise son dönemde beklentileri karşılayamayan Cengiz'in 5 milyon euroluk opsiyonunu kullanmamaya daha yakın olduğu, ancak fiyatta bir indirim yapılması halinde harekete geçileceği öğrenildi.

Bu sezon Siyah-Beyazlı formayla 26 maça çıkan Cengiz Ünder 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.



