İmalat sanayiinde üretim sürekliliğini güvence altına almak, işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve istihdamı korumak amacıyla hayata geçirilen İmalat Sanayi için Kredi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı, büyük ilgi gördü. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğiyle yürütülen, 100 milyar lira finansmana erişim imkanı sunan program, imalat sektöründeki KOBİ'lerin ve büyük işletmelerin elini rahatlattı. Programdan yararlanmak için son başvuru tarihi de yaklaştı. KOBİ'ler başvurularını 30 Nisan tarihine kadar KOSGEB'e başvuru yapabilecek.



İKİ AYRI İMKAN VAR



Program kapsamında tekstil, giyim, deri ve mobilya imalatı gibi belirli sektörlerde korunan her bir istihdam için aylık, 30 prim gün karşılığı 3 bin 500 lira geri ödemesiz performans desteği veriliyor.

İşletme başına desteğin üst limiti de KOBİ'ler için 10 milyon 458 bin lira. Büyük işletmelerde ise üst limit bulunmuyor.

Performans desteği kapsamı dışında kalan imalat sektöründeki firmalara ise finansman desteği var. Bu destek ile firmalara 6 aya kadar anapara ödemesiz, azami 36 ay vadeli 50 milyon liraya varan kredi imkanı sunuluyor. Bu kapsamda 10 puanlık finansman desteği (geri ödemesiz) sağlanıyor.

Kredi kullanımı anlaşmalı 15 banka aracılığıyla gerçekleştiriliyor.



BUNLARA DİKKAT!



Program kapsamında kredi kullanımının haziran sonuna kadar tek seferde gerçekleştirilmesi gerekiyor. İşletmeler, faaliyet gösterdikleri imalat sektörüne göre iki destek türünden yalnızca birinden yararlanabiliyor.

Desteklerden yararlanacak işletmelerin, 2025 yılı Kasım ve Aralık aylarına ait ortalama prim gün sayısını 2026 yılında koruması gerekiyor. Kredi tutarı, işletmenin 2025 yılı Kasım ve Aralık aylarına ait prime esas kazanç toplamının aylık ortalamasını aşamıyor.

Program kapsamında sağlanan geri ödemesiz destek tutarları; yalnızca vergi dairesi ve SGK prim borçlarının ödenmesinde kullanılabiliyor.