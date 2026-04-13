Fenerbahçe, G.Saray'ın Kocael ile 1-1 berabere kalması sonrası zirveyle puan farkını 2'ye indirdi. Sarı-lacivertli yönetim, 5 hafta kala futbolculara para dopingi yapacak. Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi ve galibiyet primleri bugün ödenecek.



Sarı-lacivertli futbolcular, cuma günü oynanacak Rizespor maçı öncesi alacakları primlerle daha da morallenmiş olacak. Fenerbahçe Yönetimi, kalan haftalar ve şampiyonluk için de tarihi bir prim hazırlığında. Bugün yapılacak ödemelerden sonra bu konu ile ilgili de toplantı gerçekleştirilecek.

Yönetim, futbolcuların daha da fazla havaya girmesi için önümüzdeki günlerde 5 maçlık prim paketi ve şampiyonluk primi açıklamayı hedefliyor.

