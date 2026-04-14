Amerika'nın sinsi planlarına mahsuben ortalıkta dolaşan yorum: "İsrail, Türkiye'yle savaşmak için NATO'dan çıkacak!" İran karşısında canı çıkan İsrail'in ve savaşın kaybedeni Amerika'nın insanlıkla işleri yoktur, sadece kan ve petrol ticareti yaparlar. Ama Ortadoğu'daki filmin yeni sahneleri için Türkiye platoları pek uygun bir mekan değildir. Bilmiyorsa öğrenirler!



Günahlarını gizlemeyen utancın dünyasına bakınca, eşkıya dünyaya hükümdar olmazsa ya Amerika'ya başkan olur ya İsrail'e başbakan!

İki şeytanı birbirine çeken budur! O yüzden onlar kudurdukça kudurur!



2013 yılında Amerikalı iki gazeteci, başkanlık seçimlerini konu alan bir kitap hazırlamıştı da kitaptaki en acımasız iddia; katıldığı bir toplantıda insansız hava aracı konulu yorum yapan Amerikan Başkanı Obama'ya aitti. "İnsan öldürmekte gerçekten iyiyim!" diyen bir başkanın bu sözlerinde yadırganacak bir şey yok aslında.



Obama'nın başkanlık döneminde Pakistan topraklarına 326 insansız hava saldırısı düzenlendi. Yemen'e 93, Somali'ye 5. Bu saldırıların emrini veren adamın, 2009 yılında Nobel Barış Ödülü alması, ödüllerin anlamını ortadan kaldırıyor. Aynı Obama'nın "İsrail için ölürüm" sözleri katil ruhun ayakta kalma sebebi olurken, böyle ödüller Amerikan başkanlarına kul olan sistemin kendini ele vermesinden başka bir şey değildir. Trump gibi bir pedofili ve bebek katili bile bile az daha böyle bir ödülün sahibi olacakken neyi konuşuyoruz!



Afrika'da açları, Ortadoğu'da utançları apolet yapanlar, kendilerine ait olmayan petrol varillerine el koymakla gurur duyanlar, bu devran hep böyle dönecek zannediyorlar.

Bütün dünya Amerika ve İsrail'i mutlu etmekle görevli sanki.

Ortadoğu'daki savaştan büyük çıkan Çin'in yarın Amerika'yı küçük düşüren hallerini göreceğiz. O zaman merak ediyorum Amerikan hırsızlığının ve arsızlığının perde önünü!



Bizlere gelince; fırtınaya direnirken, kırlangıçlar hayatını koyar ortaya. Biz de öyleyiz. Bizim birbirimizi yeme seanslarını boş verin, bu topraklarda gözü olanlara karşı tek yürek olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Güneş saçlarımızda dolaşırken, Türkiye'den haykırışımız dünyanın her yanına ulaşırken, şafaklar da bizimdir bu topraklar da! Bizi ayakta tutacak olan da ilkelerimiz ve çelik yüreklerimizdir!





14 NİSAN 2026

Bebek patiğine zil tak.

Gece, demir atmış gemiyi izle.

Kilo ver.

Kuşları doyur.

İçimde kimsesiz Bir aşk duruyor Bütün resimleri Bir bir yakıyorum Kayıplar durağı Bizi bekliyor Seni aldığım Yere bırakıyorum Yeniden başlarım Bittiğim yerden Bu yaralı kalbi Güldüreceğim Ben bu yenilgiyi Geçersiz sayıp Yaramı kendime Sevdireceğim Hakkı YALÇIN







Parayı görünce "kıvıran" adamlardan daha tehlikelisi ve soysuzu yoktur.





Gariban günlük!

Bir sokak çocuğunun günlüğü.

"Gündüzleri Notre Dame'ın Kamburu gibiyim, herkes kerpeten gibi bakıyor bana. Geceleri bir tenekenin içindeki ateşle ısınırken kıvılcımlardan fal tutuyorum. Unutuyorum insan olduğumu. Üç vakte kadar bahar gelecekmiş de Nisan ayında bile kar yağıyorsa ve baharı da vurmadılarsa inşallah görebilirim."



