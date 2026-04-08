geçtik ama özlüyoruz ne yapalım. Gaz lambalarının evin içini aydınlattığı yılların yerini televizyon ışıkları aldı.Gerçek aşıkların yerini gündelik ilişkilerin cazibesi sardı. Çocuklar teknolojik akvaryumlarda telef oluyor. Paralı züppelerin hayatı burnundan çektiği bir dünyada çocuklar kimsenin umurunda değil.

***

Köy yollarından sapıldı, şehirlere özentinin neleri götürdüğünü görüyoruz. Küçükler büyükleri saymıyor, büyüklerde sevgi çoktan bitmiş. Cebi yüreğinden zengin insanlar gemisini kurtaran kaptan rolünde!Ekmeğimizi bölüşmeyi çocukluk yıllarımızdaki onurlu büyükler icat etti, inanmayan eskilerden kalanlara sorsun. Ne zaman ki yeni moda babalar çıktı, çocuklarına başkalarının ekmeğine kan doğramayı öğretti, vicdanın ve ahlakın hükmü kalmadı.

***

Yoksul evlerde bebek büyütmenin empatisi bile yapılmıyor artık.Şimdiki zamanda sadece melekler tarafından korunmaya bırakılıyor bebekler. Annelerin yüzü gülse içi kan ağlıyor. O bebeklerin büyüyünce depresyon ilaçlarının müptelası olma ihtimali de sır değil artık.

***

Bir genç kızın günlüğü."Bütün yalanların gerçek olarak yansıtılmasının yan etkilerini yaşıyorum. Ahlaksızlığın ve kötülüğün bu denli ayakta durmasıyla güzelliklere oturacak yer kalmadığını görüyorum.Umutsuzum ve böyle bir dünyada anne olmaktan korkuyorum."

***

İnsanlık onuru emekle şekillenir hak yemekle değil. Ama insanlara hak yemenin ve hırsızlığın matah bir şey olduğunu öğreten projeler hayata geçirildi. Şerefini satanlar paraya para demiyor.Ne diyor? "Güç" diyor "sükse" diyor. Yıllardır yazıyoruz da üstüne düşen kötülüğün karşılığını alanlar kendilerini niye sorgulasın ki!

***

Sosyal medyada renkli uyku hapı dağıtımı kusursuzca işlerken ve kendini satmak için çırpınan o kadar çok insan varken, insanlığın lüzumu olur mu? Bizler yıllardır;

"adaletin ilahi olanına kimsenin gücü yetmez!" diye haykırıyoruz ama kirli paranın yanında bunların lafı mı olur?





8 NİSAN 2026

Yeşilçam filmi izlemeyi seç.

Kan ver.

Cilalı hayata özen duyma.

Kitap oku.

İnsanın en güzel Halidir sevmek Hayat bize aşkı Hediye eder Kalbimiz hazırdır Elvedalara Her günahı kader Üstlenir gider Şarkılara düştü Efkar dağıtmak Galiba yeniden Aşkla tanıştık Ben anlatamadım Lütfen sen anlat Ey hayat söyle Nerde kalmıştık Hakkı YALÇIN





En basit doğrularda donup kalıyorsak, belimizi doğrultmak ne mümkün!



Kadir İnanır Bundan 15 yıl önce Kadir İnanır'la bir söyleşim olmuştu, yeniden yazma ihtiyacı hissettim.

Tabaktaki leblebileri martılara atarken, bir martı masaya gelmişti de Kadir İnanır çok duygulanmıştı.

Kurduğu cümleler önümde duruyor.

"Martılar açlıktan bağırıyorsa onlara cevap vereceksin. Dünyada yaşama hakkı sadece insanların değil bütün canlıların. Bu dengeleri bozmamak gerek. O kuş havada zararlı sinekleri kaptığı için biz temiz hava alıyoruz. Martıların açlık çığlıklarını duymazsan, zaten insan değilsin. Benim bireysel mutluluğum kurtuluş olamaz." Güzel insandır Kadir İnanır.

Uzun zamandır görmemiş olsam da bendeki insancıl, yürekli ve mert biri olarak edindiği yer hiçbir zaman değişmemiştir.

