Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Sezon sonunda Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica ile yollarını ayıracak olan Siyah-Beyazlılar gözünü başka bir Kosovalı yıldıza dikti. Kartal'ın Juventus forması giyen 27 yaşındaki Edon Zhegrova'yı gündemine aldığı öğrenildi.



Yönetimin tecrübeli kanat oyuncusunun menajeriyle temasa geçip sözleşme şartları hakkında bilgi aldığı da gelen haberler arasında. Sezon başında transfer olduğu Juventus'ta forma şansı bulmakta zorlanan Zhegrova'nın sezon sonunda takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Bu sezon 21 maçta forma giyen Zhegrova, çalım yeteneği ve uzaktan çektiği etkili şutlarla ön plana çıkıyor.



Kosova Milli Takım formasını 46 kez giyip 5 gol kaydeden Zhegrova, ülkesinin Türkiye ile oynadığı Dünya Kupası play-off finalinde de forma giymişti. Tecrübeli futbolcunun Juventus ile olan kontratı 2030 yılında sona erecek.