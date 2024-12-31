BU gece saat 12'den sonra yeni yıl bizlerle tanışacak da kim bilir neler getirecek yanında!

Kim bilir ne mikroplar olacaktır cebinde ne krokiler ne hain düşler!

Kullandığımız ilaçların ve gıdaların içine kattıklarıyla, kendi endüstriyel güçlerini katlayanlar için insan canının zerre kadar değeri yok.

Giden yılda ne çok çocuk öldürüldü ve ne çok seyircisi oldu dünyanın!

Filistinli çocukların yaşamasına parmak mı kaldıracak yeni yıl? İsrail ve Amerika'ya karşı dünyayı ayağa mı kaldıracak? Geçiniz!

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Eski yıl bizlere de zalim saldırılar düzenledi. Kafası kesilen genç kızları, sokak ortasında genç kızı taciz eden çakallara lütfedip müdahale edenleri gördük. Öldürülen bebeklerin kanını satan tarihin en büyük kansızlarını gördük.

Nasılsa ahlaksıza çapsıza ödül dağıtılan bir ülkeyiz. Varsın geçmiş yılın bütün ödüllerini kötülük ve haksızlık alsın. Gelecek yılın bütün güzellikleri iyi insanlara kalsın. Giden yılın üstü kalsın pislikleri de altında kalsın!

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Yeni yılda rotası barışa ve kardeşliğe çevrilmiş, merhametli, adaletli bir ülke düzeni görmek istiyorum. Zenginlerin hukukunu değil hukukun zenginliğini görmek istiyorum. İnsanların arasındaki uzaklıkların yakınlaşmasını, nefret kokusunun azalmasını, insanların sevgiden ve saygıdan haz almasını bekliyorum.

Paranın gözleri kör etmesini değil, yürekleri sağır etmesini hiç değil.

İnsan olmanın bütün şartlarının hayata geçirildiği bir dünya halini görmek istiyorum.

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Sosyal medyanın mezbaha olarak kullanılmadığı, teknolojinin verdiği nimetlerin silaha dönüştürülmediği.

Hayatın insanlara bahşettiklerini insanların vahşetinin yok etmediği.

Organların bağışlandığı, kul hakkı yiyenlerin ve katillerin bağışlanmadığı bir ülke düzenini görmek istiyorum. Paranın gözü kör olsun! Dünyayı nakit hayata çevirmekle, hayatı lehine çevirmek arasındaki zalimliğin son bulmasını istiyorum.

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İsterim ki her gün fiyat etiketlerine ekleme yapan marketlerin sorgusu yapılsın, insanlar Allah korkusunu bilsin, açlıktan kimse ölmesin, ev sahiplerine merhamet gelsin. İsterim ki gariban insanların da yarınları için yüreklerinde sağlam delilleri olsun.

Çünkü hayat varsa umut vardır! Yeni yıl en çok da meleklerin varlığını hissedeceğimiz bir yıl olsun.

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Bu gece yorgun pencere kenarında bir kahve içmek en keyifli duruşunuz olsun. Kayıplarınız kazandıklarından çoksa da aldırmayın, canınız sağ olsun!

MUTLULUK TAKVİMİ

Paran varsa harcamadan eğlen

Geçmiş yılı sorgula.

Işıkları kapat geceyi seyret.

Dostlarını ara.



Biz hiçbir ayrılığın

Ayağına gitmedik

Biz aşkta vurulduk da

Düşmedik

Yiyorsa seveceksin

Yemiyorsa gayri meşru

Düşlerine

Gelin gideceksin



Döndüğünde aradığını

Bulamıyorsan

Bu da günahlarımın

Bedeli diyeceksin

Ben aşkımı kaybettim

Sen de aklını

Kaybedeceksin

Hakkı YALÇIN



Sosyal medyanın geçen yıl ürettiği zehir yeni yılda ikiye de katlanır dörde de!



Kartpostal!

Şehrin meydanlarında kurulan sergilerden seçerek aldığımız ve sevdiklerimize zarfı açık gönderdiğimiz yılbaşı kartpostalları geliyor gözümün önüne. Röntgenci teknolojiden önceki kişisel özgürlüğümüz. Saygının hası.

Teknolojiden sonra bütün mailler kişilere ulaşmıştır ama aranan insanlığa ve kardeşliğe ulaşım kapandı. O yüzden nostalji böyle günlerde bir film şeridi gibi geçiyor önümüzden.