ELİMDE bir fırça, mutluluğun resmini çizmek istedim dün. Önce gözlerime su serptim sonra manzaraya baktım. Bütün gün yağan yağmura bakıp, gariban evleri düşündüm, acımasız bulutlara karşılık yerde sarı yapraklar harikaydı. Sonra toz pembe hayalleri hesaba kattım. Renklerle aram iyidir zaten, ara sıra kara kara düşünsem de.

Her şeyi tamamladığımı zannederken insanların yüzünden düşen parçaları topladım da bir tuval etmedi. Fırçam da yetmedi böyle bir resmi çizmeye hayal gücüm de. Acı gerçeklerim vardı çünkü.

Oturduğum mahallede yolun karşı tarafında tek kolu olmayan yaşlı bir kadın mendil satardı da birkaç yıl önce öldü. Sokaklar kötü insan kaynarken, mendilci kadının hayata direnme gücünün tükenmesi bir yere kadardı.Hayata kaçaktı zaten ölüme tutsak. Mutlulukla en son ne zaman el sıkıştı kim bilir! Cenazesini kim kaldırdı?

Diller haykırmak içindir.Karamsarlığın son durağında inerken, dosta düşmana karşı haykırırsınız. "Ben geldim hayat!" Yarınlara mutluluk müjdesini ancak kendiniz verebilirsiniz. Gökte size ait yıldızı bulmak da zordur ve yorar insanı. Yorulun her şeye değer. Yürümek isteyenler için dağda bile yol açılır, yaşamak adına hevesiniz varsa eğer.

Gözyaşları akmak içindir, gözler bakmak için. Ufka bakarsınız yeni güzellikler sizleri bekliyor. Güvenilir insan bulmak mesele ama gönlünüz sevgiye açıksa mutlaka bulursunuz.

Güneş her gün doğmak için batar. Bundan hepiniz sebeplenin. Mutluluğun sade düğünü kötülerin kördüğümünü çözer atar.

Düşündüm de her resim çizmeyi pek beceremiyorum. Ben gariban edebiyatını seviyorum, simitçileri, mendil satan kadınları. Binecek at bulamadığı zaman dönülmez akşamın ufkuna yürüyenleri. Uzun vadeli mutluluklar yok artık, küçük şeylerle mutlu olmayı öğreneceğiz. Bir çay içimi, bir gün batımı ya da bir bebeğin gülüşündeki sihirde kaybolmak gibi.

Mutluk Takvimi

Pratik ve ucuz yemek icat et.

Kendini tanımla.

Hayatı hisset.

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Bi tanem

Sana bu satırları

Kalbimden yazıyorum

Bazen kızıyorum kendime

Unutamadım diye

Her akşam bu saatlerde

Kokun doluyor odama

Aklıma kötü şeyler geliyor

Aşk denen illet

Her şeyi yaptırıyor adama

Bu devirde böyle aşkın

Adı her dilde efsane

Sen kalbimin ömür boyu

Yatacağı mapushane

Hakkı YALÇIN

Yakası kürklü namussuz zenginleri dün de sevmedik bugün de!

Adanalı Ayhan

Adanalı Ayhan, bir dönem hapse girmiş bir kader mahkumu. Şimdi hayatını şarkıcılıkla kazanıyor. Gazetede yayınlanan bir şiirimi beğenip bestelemiş, "Tel Örgü." Sesinin tınısında insanların duygularına tercüman olan bir yorum ve yaşadığı acıların yansıması var. O yüzden şarkının ilgi görmesi tamamen onun yorumunun eseri. Müzik dünyasında emek veren bir kader mahkumunun başarılı olması için iyi dileklerimi de sebil ederim, şarkı sözlerimi de. Çünkü yanar döner adamların bol olduğu müzik dünyasında mert insan bulmak kolay değil. Yolun açık olsun kardeşim.