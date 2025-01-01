YENİ yılın ilk günü İstanbul Galata Köprüsü üzerinde İsrail ve Amerika'yı protesto eden binler, yüzbinler yeni yılın dünyaya ilk haykırışıdır. Haykırışlar duyulmuş, görüntüler de Gazze'deki insanlık dramını izleyen bütün dünyanın gözüne sokulmuştur.

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Acılarımız Filistin! Şeytanlar Gazze'den defolup gitsin! Gazze'deki çocukları bırakın korunma altına almayı alenen katliamı seyreden bütün ülkeler bu isyandan nasibini almalıdır. İnsanlık ölümüne yataklık edenlerin bu dünyada yatacak yeri yok çünkü.

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Bazen yüzbinlerce kişilik isyandır duruş. Bazen "sizin silahlarınıza karşı bizim yüreğimiz" diye haykırmaktır.

Minicik bedenleriyle ölüme karşı koyan Gazze'deki çocuklara "sizler bu savaşın kahramanlarısınız, sonunda mutlaka kazanacaksınız" diyoruz. Savaşın bile şerefini yok edenlerin cümlesinden öznesinden fiilinden iğreniyoruz.

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İsrail'i sevmiyoruz.

Niye sevelim?

Katliamları en aşağılık biçimde organize ettiği için mi, insan sevgisinden yoksun olduğu için mi? Suçunu ifşa etmekle gurur duyduğu ve acımasızca öldürdükleri insanlara mezarlık bile bırakmadıkları için mi?

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Amerika'yı sevmiyoruz?

Niye sevelim?

Dünya sahnesinde barışın, huzurun ve insanların canına okuduğu için mi?

Filmlerindeki demokrasi masallarında mangalda kül bırakmazken, İsrail'in cinayetlerine "bu dünyanın şeytanları biziz" gerçeğini haykırdıkları için mi?

İnsanlığı küçük düşürenlerin "büyük devlet masalı" insanlık düşmanı olmaktan, silahlardan ve sömürü düzeninden ibarettir. Amerika dünyada lanetin başladığını belgeleyen siyasetin adıdır.

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O yüzden kendi ülkesinin insanları bile meselenin farkındadır. Bundan 12 yıl kadar önce Oscar ödüllü sinema sanatçısı Robert de Niro, İsrail'in Gazze'yi bombalamasının ardından çok net bir yorumda bulunmuştu. "Kuduz köpek ısırırsa sahibini suçlarsınız.

O yüzden bütün suç Amerika'nın." Kuduz köpek İsrail'di!

Sahibi de Amerika!

Amerika ve İsrail'in "kan kokan ortaklığına" yönelik en okkalı tepkiydi bu. O yüzden böyle dünya insanlarından "yürek sanatçısı" diye bahsediyoruz.

Sabahın erken saatlerinde bütün dünyaya yılın ilk mesajını veren insanları gördüğümüz zaman da umudumuzu kesmememiz gerektiğini hissediyoruz.

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Haklı mücadelesini sürdüren her insana duyduğumuz saygıya mahsuben.

MUTLULUK TAKVİMİ

Ailece fotoğraf çektir.

Aç insanı geri çevirme.

Düşünce gücünü geliştir.

İlaçları çocuklardan uzak tut.

Canımın yarısıydın

Alnımın yazısıydın

Gidişine ağlamıştım

Dönüşüne sevinmedim



Aşk zamanla değişiyor

Ateş söndü kül üşüyor

Bir zamanlar göğsümde

Saplayıp unuttuğu

Hançeri o taşıyor



Biz bu yalan dünyanın

Yanan kulları

Bir of çeksek dağlar

Yerinde durur

Böyle sevdik diye

Hor görmesinler

Aşkın cennetinde

Yanmaktır gurur

Hakkı YALÇIN

Her yıl biraz daha yaşlansak da umutların yaşlanmadığını biliyoruz.

K'AYIP İLANI!

Parası olanların eğlencenin dibine vurduğu özel günlerde, evinde üşüyen çocuklar için empati yapan kaç insan vardı acaba? Kendileri için yaşamak mıdır hayatın yasası?

Bizler bugünkü yoksulluğun kardeşini gençlik yıllarımızda gördük ama sonradan görmeleri ve zalimleri o zamanlar görmedik.

Sanrım bu yıl da onurlu insanlar yaralarını ıslanmış ekmekle saracak, "bal tutan parmağını yalar" diyen zenginler on birinci parmağını arayacak.

O yüzden insanlık için k'ayıp ilanları vermenin gereği yok.