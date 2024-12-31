BU gece bir arkadaşımın annesinin bakım gördüğü huzurevini ziyaret edeceğiz.

Daha önceden o insanlarla muhabbetim oldu, onlarla konuşmak çok değerli bir kitabı okumak gibi.

Huzurevlerinde "defansa çekilen" o yaşlı insanlar iyi biliyor insanlığın eski yıllarını.

Onlar sevdalara da yolculuk etmişler futbol maçlarına da.

Doktor Jivago filmi için bilet kuyruğuna da girmişler, aynı tribünde maç izlemenin keyfini de çıkarmışlar.

Birçokları eski fotoğraflarına bakıyor, yenisinin çekilmesine fırsat bulamayanlar da çok.

Bazılarının sessiz sedasız kaldırılıyor cenazeleri, hele kimsesiz olanların cenazelerinde komşuları bile yok. Ama hala ne varsa onlarda vardır.

***

Sanatın da zarafetin de, futbolun da has temsilcilerini görmüşler. Kadınlar meselenin sanat tarafında, erkekler futbol.

Kadınlar için Nesrin Sipahi, Müzeyyen Senar başka, erkekler için büyük kulüplerin formasını giyen efsane isimler.

Futbolu sosyal medyada ahkam kesenlerden iyi bildiklerinden zerre kadar şüpheniz olmasın.

Gençliğinde amatör futbol oynayan 72 yaşındaki zarif adam, son gidişimde şimdiki zamana tepkisini de zarif biçimde göstermişti.

"Bizler bükemediğimiz bileği öperek yaşlandık!"

***

Hakemleri dövülen, analarına sövülen bir futbol düzeninde, biten yılın kirleri ortada dururken, yeni yıl belki de beterini buyuruyor bizlere!

İnsanları birbirine düşüren kara paralı yöneticileri, görgüsüz teknik adamları, adaletsiz hakemleri ve sosyal medyadaki trolleriyle.

Markalaştırma duygusunun insan kalitesine vermediği değerle, çocuklarımıza vermemiz gereken değer arasında sıkışıp kaldığımız için, gelen yılı da gelecek yılları da öldürmüş olma ihtimalimiz yüksek.

***

Bu durumu onlara anlatmama gerek yok, zaten bir şekilde hissediyorlar. O insanlar çiçeklere suyu kalplerinden verir, uzakları da tuzakları da hepimizden iyi görürler.