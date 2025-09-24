PODCAST CANLI YAYIN
AKoç'un Fenerbahçe sevdasından hiç şüphe duymadım ama Ali Koç'un etrafında şüpheli şahıslar vardı görmedi, görmek istemedi. Ali Koç cebinden verdi, yüreğinden verdi.
7 yıllık görevi boyunca sevgiyi de hak etti tepkiyi de. Yakanlar da yanar sevda meydanlarında! Çünkü saygısından 7 yıldır filmi başa saran taraftarın ki de sevda! O sevda ayaklanınca gitmesi gerekenler yerinde kalamazdı.

***

Ali Koç gerçekten büyük hatalar yaptı. En yakınındaki insanlar tarafından vurulduğunu bile hissetmedi.
Koca Fenerbahçe başkanının akıl aldığı adamlarla Fenerbahçe'nin aydınlık ruhu arasındaki çelişkiye baktım. O çelişkiler Fenerbahçe'den çok şeyler aldı. Ali Koç'u yakan ilk proje Comolli'ydi.
Kundakçı Comolli, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Fransa'da kulüp satın aldı. Son proje Mourinho'ydu. Benfica maçı öncesi Fenerbahçe'yi sattı. İki maç sonrasında Benfica'ya sevdalı bir şair gibi konuşan adamın Fenerbahçe'nin teknik direktörü olduğuna kim inanır?

***

Ali Koç, goygoycuların çekim alanından kendini kurtaramadı, gerçeklerden uzak kaldı. Fenerbahçe'de forma giymenin özel bir yanı vardır da her futbolcu maçın kazanılma şartlarını koşarak anlatır, korkularına saklanarak değil. Bu çubuklu forma yasasıdır. Ama futbolcularına toz kondurmayan Ali Koç, her durumda meseleyi dış güçlerde ararken kendini kaybetti. Bütün yanlışlarına rağmen herkes biliyor ki Ali Koç'un gidişiyle Fenerbahçe de çok şey kaybetti.

***

Galatasaray'ın o kadar yanlışa rağmen futbol oynamadan kazanmasındaki gerçeklere bakıyorum, "bu takımın kazanmak için teori üretmesine bile gerek yok" diyorum.
Takımlar arasındaki şartlar eşit değil çünkü. Ayrıca Türkiye'de oturduğu yerde bile kazanırken, Avrupa'da yerle bir olmasını sorgulamaya da gerek yok. Futbolumuzun ve hakemlerimizin kalitesi bu!
Beşiktaş'a gelince, taraftarın bu sezon keyifli maçlar izleme ihtimalini düşük görüyorum. Bu savunmayla ve elden ayaktan düşmüş pozisyonlarla bir takımın ayakta kalması zor gibi.

