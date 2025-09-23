***

Hitler'in gerçek yüzü savaş başladıktan dışa vurdu, sonra bütün dünya onu yerden yere vurdu ama ne fayda! Milyonlarca insan öldü. Yahudi insanlara yapılan zulmü en güzel anlatan filmlerden biri Schindler'in Listesi'ydi. 1993 yılında sinemada izlemiştim, gözümden yaş geldiğini hatırlıyorum. İnsanların ellerinden hayatlarını almak bir yana, gaz odalarında yakılmasının insanlıkla hiçbir ilgisi olamazdı.

Yıllar çabuk geçti, vahşet el değiştirdi, dil değiştirdi. Hitler sempatizanları gittikçe çoğalırken İsrail, İkinci Dünya Savaşı'nda kendi insanına yapılanları şimdi Gazze'deki çocuklara yapıyor. O çocukların üzerine füzeler yağdırıyor, açlıktan ölmelerinden memnuniyet duyuyor.Bir toplumu tümüyle yok etmenin hesabını yapıyor. En büyük utanç da bütün dünya seyrediyor. Çünkü yeni dünya haritasında herkes kendi payının derdi. İnsanlık onlar için de hiçbir şey ifade etmiyor. Özellikle Amerika için!

Hepimiz biliyoruz ki, Gazze'de katliamı İsrail yapıyor ama arkadan itekleyen Amerika! El kadar çocuklar için savaş gemilerini Gazze kıyılarına taşıyan bir ülkeden insanlık beklenir mi? O insanların açlıktan öldürülmesine göz yummak ve yataklık etmek ne demek? Bundan daha büyük bir insanlık suçu olabilir mi?

Gazze'deki insanlar tarihin en soysuz siyasetinde yalnız bırakıldı.Bu dünyanın sözde büyük ülkeleri o insanları nasıl kurtarmaları gerektiğini bildikleri halde hiçbir şey yapmadılar.Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in yaptıklarına "insanlık suçu" dedi ne oldu? Hiçbir şey. Netanyahu için Lahey'den tutuklanma kararı çıktıktan sonra Gazze'de ölümler iki katına çıktı.Obama'nın başkanlık yaptığı dönemde ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey'in açıklamasına bakın. "İsrail'in sivillere yönelik hassasiyeti takdire değer. Onlardan öğreneceğimiz çok şey var!" Aslında dün söylenmiş cümlelerin şifresi bugün kırılıyor. O yüzden bu savaş; dünyanın vicdansız liderleri Filistin'deki insanları koruyamadıkları için değil, İsrail'i kana doyuramadıkları için bitmiyor!

Fizik dersinden kalan en anlamlı gerçek; yükselen her şey düşecektir ve insanlığın ayağa düşmesine izin veren dünyanın bir daha asla başı göğe eremeyecektir. Ve şunu da sakın unutmasınlar, Filistinli çocuklar bugün gözleriyle yakaladıkları şeytanları yarın yürekleriyle de yakalayacaklar!Nasıl mı? Hayat mucizelerle dolu!