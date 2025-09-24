tanıyan ülkeler çoğalıyor ama Gazze'deki insanlara yaşam hakkı tanımayan İsrail'e hiçbir şey uygulanmıyor.Rusya'nın Ukrayna savaşında Rusya futbol kulüplerinin Avrupa'daki şampiyonalara katılması yasaklandı.Avrupa ülkesi olmadığı halde Ortadoğu'dan Avrupa kupalarına katılan tek ülke İsrail. Ne işi var?Gitsin kendi bölgesinde mücadele etsin. Amerika çok istiyorsa kendi şampiyonalarına davet etsin. O yüzden İsrail'e uygulanacak en anlamlı yaptırımlardan biridir, sportif her mücadelede Avrupa'dan men edilmesi. Hadi görelim bakalım Filistin nasıl tanınıyor?

***

Filistin'i tanımak barış yanlışı ülke olmak demek değil. Filistin'i tanımak o ülkenin toprak bütünlüğüne sahip çıkmak, insanların katledilmesine karşı birlik olmak. Her şeyden önemlisi saldırıları yapan ülkeye karşı tek yürek olmak. Ne yazık ki siyaset denen ikiyüzlü gerçek; göz boyamaktan öteye gitmiyor. Çünkü paranın egemenliğindeki dünyada insanlığın zerre kadar hükmü yok! Onlar Filistin'i cümlelerle tanıyor, kaypak duruşlarını banka kasalarına kilitlerken hesapları şaşmıyor.

***

İsrail her gün masum insanlara saldırıyor. Aldığı canlar 100 bini geçti ve yarısı çocuk. Saldırıların son bulmasının mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz. Birleşmiş Milletler ve diğer kuruluşlar kanı durduracaklarına İsrail denince akan suları durdururken, Avrupa ülkeleri İsrail'in elinden tutarken Filistin'i tanımak nasıl bir şey?İnsanlığı küçük düşüren büyük örgütler dünyanın seyrini değiştirdi.Birleşmiş Milletlerin ne işe yaradığını görüyoruz. Çocuklar, hastaneler ve ambulanslar en şerefsiz savaşta bile korunma altındadır ama Gazze'de bu gerçeklerin hükmü yoktur.

***

Bu savaştan geriye Filistinli çocuklara; "ölmek için geç, yaşamak için erken" gerçeğinin kendisi kalır.İsrail uşaklarına Gazze'nin yeraltı zenginliklerinin ikramiyesi kalır.Kaybolmuş medeniyetler seviyesi denilen gerçeğin zengin hukuku da budur!

***

"Acılarımız Filistin. İsrail o topraklardan defolup gitsin" demeyenlerin, Filistin'i "tanımakla" gerçeklere "yabancı" kalmak arasında nerede durduklarını görüyoruz. Merak etmesinler bizler de onları tanıyoruz ve insanlık adına hepsinden utanıyoruz!

MUTLULUK TAKVİMİ

Zahmetsiz kazanca yüz verme.

Kusurlarını söyleyen dostlar edin.

Dizilerden başını kaldır.

Borçlu kalma.

Eli boş gelinmez

Elvedalara

Küllerin mi kaldı

Yakmaya geldin

Katiller döner ya

Suç mahalline

Hatırın mı kaldı

Bakmaya geldin



Üzgünüm

Aynı aşkı iki kere

Kaybetmez insan

Ben bu gözlerde

Daha önce öldüm



Yakanlar da yanar

Aşk meydanında

Seni sade bir törenle

Kalbime gömdüm

Hakkı YALÇIN

Geleceğin sonuçlarını şimdiki zamanın sebepleri oluşturacak.

Tekaüt!

Müzisyenin gerçek olanına saygı duyuyorum, efendi olanına. Sonradan görmelere ve çıkarlarına kuyruk sallayanlara değil. Önder Bilge müziğin yıllanmış yaratıcı emekçilerinden biri.

Bestesini yapar, bas gitarını çalar, müziğin ruhuna seslenir, kimseye ödün vermeden onuruyla kıt kanaat yaşar.

Önder Bilge kendisi gibi müzisyen olan Cem Arslantunalı, Mehmet Yöntem ve Murat Aziret'le birlikte "Tekaüt" adlı bir grup kurdular. İlk şarkıları "Kaşkol." Şarkının söz ve müziği Sami Çınar'la Önder Bilge'ye ait. Şarkıda Ankara havası da var rock ezgileri de. Düşüncesi zengin olanların yaratıcı yanı da çok olduğu için ilginç bir şarkı. En azından verilen emeğe saygı duyduğum için bunları paylaşmak istedim. Arkalarında sistemden nemalanan yapım şirketleri olmadığı için ve her şeyden önemlisi kendi yağlarıyla kavruldukları için.