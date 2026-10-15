DÜN İstanbul'da hiç durmayan bir yağmur. Düşündüm de yağmur bazılarına ninni gibi gelir, bazılarına gökyüzünden yere çakılan çivi gibi.

Yağmurun elinden tutmak için çocuk olmak gerekir. O yüzden yağmura içeriden bakan çocuklar o yağmuru koynuna sokar! Damları akan bir gecekonduda yaşamıyorsa ya da duraklarda annesiyle birlikte iliklerine kadar ıslanıp yağmurun gazabına uğramadıysa eğer.

Yağmur; bir geminin güvertesine benzetir şehirleri. Kimileri denizlere açıldığını hayal eder, kimileri evine gidemediği için isyan eder. Ayakkabılar su alır, çoraplar ıslanır.

Yağmur trafikteki zorbaların içindeki kötülüğü dışarı çıkarır. Fırsatçılık yağmurla dansa kalkar, taksi şoförü yolcu seçer, özel sürücüler 'benden sonra tufan' der. Teknoloji halt eder, aradığınız kişiye ulaşamazsınız. Beyaz bayrak çekilir, gariban mahallelerde.

Sileceklerin bile yağmuru silmeye yetişmediği lüks ciplerde hayat başkadır. Yağmurlu yolda zikzak yapar heybetli araçlarıyla caka satarlar. Bütün kestirme yolları onlar bilir, bütün çıkış yollarını onlar tıkar. Trafik kuralları onlara işlemez. Siz onların kim olduğunu bilmezsiniz.

Yolların üzeri suyla kaplıdır da kendinize sorarsınız, "bu yağmurun yolun kenarından akması gerekmez mi?" O yollar her yıl yenilenir de en cahil insanın bile akıl ettiğini hayata geçirmeye gerek duyulmaz. Her yağmur müteahhitlerin boyasını akıtırken müteahhitlere akıtılan paralar suyunu çekmez. Denizde kum bizde para!

Ağzında bakla ıslanmayan sosyete kadınları en çok yağmurlu havaları sever. Kimileri yağmurun falına bakar, kimileri iki kaşının arasında hamakta kış uykusuna yatar. Onların kendilerinden bahsettirmek için sudan sebepleri bile mevcuttur. Kasalarına yağmur gibi para akar. Kocaları ya tüccardır ya vampir!

Gökyüzünden boşalan yağmurla barajların dolması arasında bir teselli bulunur ama bu ülkede fırsatçılara gün doğar. İnsanların anası ağlarken zalimler küpünü doldurur, tüccarlar insanın gözünün yaşına bakmaz. Hayatın her yanında garibanın canı çıkar da yağmurdan sonra gökkuşağı bile çıkmaz.

Yağmur çamurlu sokakları temizler ama kirli bir insanı hiçbir yağmur temizleyemez! Dürüst insanların anası ağlarken, çamura batmış ağaların yağmurda bile tuzu kurudur! Belki de yağmur o yüzden katıla katıla ağlıyordur!

Mutluluk Takvimi

Tutamayacağın sözü verme.

Gaz lambası kullan.

Eski giysileri değerlendir.



Sokaklara vuruyor

Yağmurun ayak sesi

Bende hala duruyor

Bu aşkın hikayesi



Hasretim benden deli

Yüreğim benden mağrur

Aşka hizmete mahsus

Gözlerimdeki yağmur



Yağmur

Git onun gözlerine

Vur yağmur

Biraz gözümden

Uzak dur yağmur

Gururuna esir olmuş

Belki de kahrından

Ölüyordur

Hakkı YALÇIN

Bu dünyaya toprağı doyurmak için geldik domuzları değil.

Zedi

Önceki gün, modern arabesk şarkılar söyleyen ve kendine has tarzıyla çok ilgi gören Zedi'yi tanıdım ve çok sevdim. Benimle aynı çocukluğun izlerini taşıyor. Gariban mahallenin değişmeyen delikanlısı. "Düşüşlerim Fazla" adlı şarkısını dinledikten sonra eminim siz de seveceksiniz. İkiyüzlü şöhretler dost kılığında dolaşırken, züppeler burnundan kıl aldırmazken, müzik dünyasının böyle güzel insanlara ihtiyaç duyduğunu söylememe gerek yok. O yüzden Zedi'nin kalbinin de yolu açık, sanatının da.