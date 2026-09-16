Hayat denizindeki forsaların borsada tek kuruşu yoktur ama her birinin kendine göre duruşu vardır. Denizlerin yaşlı olması balıkların kökünün kurumasına sebep değildir. O balıklar seke seke okula gider. Pullarını döke döke sandalları gemileri seyreder. Garibanlar tezgahtaki balıkları seyreder!

Görmüş geçirmiş yaşlı bir insandan bilgeliği öğrenebiliriz. Bir çiftçiden toprağın bereketini. Namuslu bir balıkçıdan ağlara takılan küçük balıkları denize geri göndermeyi ve insanlara helalinden satış yapmayı.

Sözde balık yasağı kalkmıştır, tezgahta balık sergisi vardır, buzhane balıkları da müşterisini bekler.

Tezgahtaki bayat balığı "sana uymaz" deyip kendisine satmayan üç paralık balıkçıyı delikanlı sayanlar, aynı balığın başkasına satılmasını seyrederken insanlığını reddeder.

Çünkü delikanlı ruh el değiştirmiş dil değiştirmiştir.

Denizleri sadece gemiler batınca hatırlıyoruz da balık bile yiyemeyen çocukların deniz ülkesinde yaşadığını görmezlikten geliyoruz. "Özne para olduğunda denizlerin gerçeği derinliğinde değil balığındadır" cümlesinde balıktan kastımız herhalde anlaşılmıştır!

Çocukluğumda İstanbul'un her köşesinden denize girerdik.

Büyükler bizleri korkutmak için espri yapardı, "kaçın, denizin sahibi geliyor!" Hayatta hiçbir şeyi olmayan gecekondu çocukları denizden çıkıp kaçardık. Sonra yiğit abilerden biri, "ne kaçıyorsunuz!" demişti, "denizin sahibi sizlersiniz!"

O denizler bizim olmaktan çıktı, hatta kıyıların sahibi olan adamlar çıktı ortaya. Balıklar bile göç yollarını değiştirirken denizlerin kanunu da el değiştirdi. Dünyanın dörtte üçü suydu, şimdi yüzde doksanı kir oldu.

İnsanlığın yüzü suyu hürmetine gösterilen saygılar da kalmadı. Sadece zenginler daha zengin yoksullar daha yoksul oldu!

Bir dalganın yükselişine iyi bakalım; denizler kendilerine ait olmayı geri verir ama kendisinden alınanı da mutlaka geri alır.

Bu teknolojinin karşısında yakında topraklar ve denizler de öfkesinden kuduracak da kim durduracak? Bir gün balıkların insanları denizlerde büyüteceğini söylesem herkes güler. Ben söylemedim atalarımız söylemiş. Bir tarih veremiyorum ama "son gülen iyi güler!"

MUTLULUK TAKVİMİ

Doğa konulu fotoğraf çek.

Hayatta rolünü iyi oyna.

Balık tezgahına güvenme.

Her türlü şartta insani düşün.



Beni seven kadınlar

Şu üç günlük dünyada

Bir masal yaşattılar

Bir midye kabuğunda

Saklandık geceleri

Camın gözünde buğu

Silmedim izlerini

Açıldık denizlere

Yelkenimi diktiler

Sonra bir fırtınada

Kaybolup da gittiler

Ama biri vardı ki

O hançeri sırtıma

Nasıl saplayıp gitti

Onu hiç affetmedim

Hakkı YALÇIN

Hayat bir rüyadır, uyandığınızda sadece gerçekleri görürsünüz.

FANTASTİK ÖYKÜ

Işıksız sokaklarda gölgeler neden toz olur? Dün gece yürürken gölge adamlara takıldı aklım. Karanlıkta yine kimlerin canını yakıyorlardı acaba? Eve doğru yürürken her zamanki gibi gölgem de peşimden geliyordu. Bizim sokağın başında lambalar oldum olası yanmazdı.

Birden durdum. Nasılsa sokağın başında beni terk edecekti, gölgemi alnından vurdum. Sadece ve sadece yalnız kalmak istiyordum.