TELEVİZYONDA sosyal medyada haber ve tartışma programlarını izlemeyi çoktan bıraktım. Bir arkadaşım "niye?" diye sordu, "sağlığım bozulmasın" diye karşılık verdim. Boş konuşup hiçbir şey anlatmayanların kurdukları cümlelerin içinde kişisel çıkar hesapları var. Geride bıraktıkları izler de gözlerinden okunuyor zaten. İnsanlık onuru mertlik filmlerde bile kalmadı artık. O yüzden ikinci mevki biletlerle Burgazada'ya yolculuk yapan çocukluğumun aydın ve onurlu öğretmenlerini saygıyla anıyorum. Bizlere insanları okumayı da öğrettikleri için!

Bu dünyada lüks hayat yaşamak için öncelikle "bir kuyruk" gerekiyor! Ve tabii ki o kuyruğu sallamak! Sinema ve müzik dünyasında onlardan çok var. Kasalarında para yüreklerinde kir birikir. Hala utanmaz ve doymazlar. Geçenlerde emekçilerden birinin derdini dinledim. "İrtifa kaybettim ve düşerken anladım ki bu alemde alçak çok." Hiç şaşırmadım. "Bu ülkede ezilenle ezen ancak böyle yüzleşir" dedim, gerisi kuyruk hikayesi!

İnsanlığın ortak dili el uzatmaktı, o eller sonradan yetimin lokmasına kadar uzandı. Üstelik böyle adamlar itibar kazandı. O yüzden onurlu bir insanın dert ortağı olmak, bir çakalın masasında bulunmaktan bin kere değerlidir. Geçenlerde martılardan bir mesaj aldım. "Vapurlarda bizlere bayat ekmek atıyorsunuz diye sizlere borçlu olduğumuzu düşünmeyin. Bizler de sizlere bayat ekmeğin değerini ve hayata direnmenin estetik yanını gösteriyoruz."

Kendinde anlam aramak istiyorsan cebini değil yüreğini yokla, sadece insan olduğunu bil. Senin gibilerine "eski moda" diyebilirler sakın dert etme. Eskisen de kendin ol. Yeni moda insanlar kendilerinin iyi olmasından ziyade başkalarının hayatının kötü olmasını seviyor. Yeni moda insanlar "haram tarlalarında" paraya para demiyor. Bırak ne derlerse desinler. Sen Allah'ın kulusun, insanlığın doğasına asla ihanet etme.

Yalanlar ülkesinde en doğru gerçektir sefalet. Bazı evlerde et kaynıyor bazı evlerde dert. Onların dert kuyularından bir bardak suyu çekmek bile derde ortak olmaktır ve bunun adı insanlıktır. Ayrıca mazisiyle dertleşmek isteyenler için arşivler hizmete açılmıştır. Vicdanımız varsa empati yapmamız da gerekiyor, gülün dikenini dert ediyorsak kaktüsün çiçeğini de görmemiz gerekiyor.

MUTLULUK TAKVİMİ

Yaz anılarını dinle.

Yoksul okul çocuğunu giydir.

Dünyaya bir eser bırak.

Yalanı değil gerçeği ara.



Eli boş gelinmez

Elvedalara

Küllerin mi kaldı

Yakmaya geldin

Katiller sever ya

Suç mahallini

Hatırın mı kaldı

Bakmaya geldin

Üzgünüm Aynı aşkı iki kere

Kaybetmez insan

Ben bu gözlerde

Daha önce öldüm

Yakanlar da yanar

Aşk meydanında

Seni sade bir törenle

Kalbime gömdüm

Hakkı YALÇIN



Üç türlü yalan vardır. Adi yalan, yeminli yalan ve itiraf!

Anti moda!

Nice kara paralı "hırboyla" mesaiye kalan magazin pespayesi kadınlar, birini aşağılamak isterken hep aynı yolu seçer. "Falancayla işim olmaz ben etiketli kolej mezunuyum!" Sonrasında verdikleri pozlar magazin aleminin bir kesiminde yüz bulur bir kesiminde bulmaz. Bodrum'da lahmacun 2 bin liraya satılır da mezun olunan okulların adının yazıldığı bikiniler bir türlü moda olmaz!