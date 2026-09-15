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İbrahim Kutluay sorusu Demet Şener'i kahkahaya boğdu! Yanıtı şaşırttı: Ebru Şallı’ya Harun Tan göndermesi

Demet Şener ile Ebru Şallı, katıldıkları konser çıkışında muhabirlerin eski eş soruları karşısında neşeli anlar yaşadı. İbrahim Kutluay'ın kışın denize girme alışkanlığı hatırlatılınca "Harun'u da alalım" diyerek Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'a gönderme yapan Demet Şener kahkahalara boğulurken, Kutluay ile son dönemde aralarında yaşanan gelişmeler yeniden gündeme geldi.

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Demet Şener ve Ebru Şallı’dan Sarsılmaz Dostluk

TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre; ünlü mankenler Demet Şener ile Ebru Şallı, uzun yıllara dayanan sarsılmaz dostluklarıyla magazin dünyasının örnek gösterilen figürleri arasında yer alıyor. Geçmişten günümüze podyumlarda ve ekranlarda yolları kesişen, zorlu dönemlerde birbirlerine verdikleri destekle bağlarını daima koruyan yakın arkadaşlar, geçtiğimiz akşam neşeli bir etkinlikte tekrar bir araya geldi.

Seda Sayan Konserinde İki Dostun Neşeli Anları

Sevilen sanatçı Seda Sayan'ın konserini izlemeye giden iki dost, gece boyunca şarkılara eşlik ederek keyifli vakit geçirdi. Etkinlik bitiminde alan çıkışında kameralar karşısına geçen ikili, magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Ebru Şallı’nın Boğaz Macerası Demet Şener’e Soruldu

Ebru Şallı, geçtiğimiz günlerde ısınma hareketlerinin ardından kendini Boğaz'a bırakmıştı. Bunun üzerine röportaj esnasında bir muhabir, Demet Şener'e eski eşi İbrahim Kutluay'ın kış aylarında denize girme alışkanlığını hatırlatarak "Siz de üçlü olarak Boğaz'da denize girer miydiniz?" sorusunu yöneltti.

Demet Şener’den Esprili Cevap: Harun’u da Alalım

Soru karşısında kahkahalara boğulan Şener, "Harun'u da alalım" yanıtını vererek Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'ın kulaklarını çınlattı. Şener'in bu esprili çıkışı, basın mensuplarına neşeli anlar yaşattı.

Demet Şener ve İbrahim Kutluay Yıllar Sonra Yan Yana

İBRAHİM KUTLUAY İLE DEMET ŞENER ARASINDA NELER OLUYOR?

Bu neşeli diyalog gözleri yeniden İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in son dönemdeki yakınlaşmasına çevirdi. Geçtiğimiz haftalarda FIBA U17 Dünya Kupası'nda parkeye çıkan oğulları Ömer Kutluay'ı kızları İrem ile birlikte tribünden destekleyen Demet Şener ve İbrahim Kutluay, gurur dolu anlar yaşamıştı. Başarılı performansıyla göz dolduran oğullarını sarılarak tebrik eden ve yıllar sonra ilk kez yan yana samimi görüntüler veren eski çift, "Yıllar sonra gelen büyük barışma" haberleriyle gündeme damga vurmuştu.

Demet Şener: Çocuklarımız İçin Bir Araya Geliyoruz

Çıkan haberlerin ardından açıklama yapan Demet Şener, "Çok uzun yıllardır olması gereken durum nihayet gerçekleşiyor. Çocuklarımızın huzuru ve mutluluğu için bir araya geliyoruz. Geçmişi geride bıraktık, zaten olması gereken de buydu" ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Kutluay: Evlatlarımız İçin Hep Birlikteyiz

İbrahim Kutluay ise "Evlatlarımız için dün de bugün de yarın da bir araya gelmeye devam edeceğiz. Onlar böyle çok daha mutlu" sözleriyle barışmayı doğrulamıştı.

Yunanistan Tatili: Eski Çiftten Sosyal Medyada Sürpriz

Buzların erimesinin ardından çocuklarının ricasıyla Yunanistan'da ortak bir tatil yapan, hatta sosyal medyada birbirlerinin fotoğraflarını çekerek paylaşan ikili, takipçilerinde "Acaba yeniden mi bir araya geliyorlar?" heyecanı yaratmıştı.

Demet Şener’den İlişki Açıklaması: Sadece Anne ve Baba

Magazin kulislerini hareketlendiren bu iddialara son noktayı koyan tescilli güzel Demet Şener, kamuoyunun kendilerini çoktan birleştirdiğini belirterek ilişkilerinin gerçek sınırını çizdi:

"Türkiye'de insanların bizi bu kadar bir araya getirmeye çalıştıklarını gerçekten bilmiyordum. Meğer toplum olarak bizi hâlâ tek bir aile gibi benimsiyorlarmış. Ancak biz ne yazık ki sadece anne ve baba sorumluluğuyla yolumuza devam ediyoruz. Her şey yolunda. İki evladımız var ve onların hayatında olması gereken sağlıklı tablo tam olarak buydu."

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

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