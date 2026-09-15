İbrahim Kutluay sorusu Demet Şener'i kahkahaya boğdu! Yanıtı şaşırttı: Ebru Şallı’ya Harun Tan göndermesi
Demet Şener ile Ebru Şallı, katıldıkları konser çıkışında muhabirlerin eski eş soruları karşısında neşeli anlar yaşadı. İbrahim Kutluay'ın kışın denize girme alışkanlığı hatırlatılınca "Harun'u da alalım" diyerek Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'a gönderme yapan Demet Şener kahkahalara boğulurken, Kutluay ile son dönemde aralarında yaşanan gelişmeler yeniden gündeme geldi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: