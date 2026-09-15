Magazin kulislerini hareketlendiren bu iddialara son noktayı koyan tescilli güzel Demet Şener, kamuoyunun kendilerini çoktan birleştirdiğini belirterek ilişkilerinin gerçek sınırını çizdi:

"Türkiye'de insanların bizi bu kadar bir araya getirmeye çalıştıklarını gerçekten bilmiyordum. Meğer toplum olarak bizi hâlâ tek bir aile gibi benimsiyorlarmış. Ancak biz ne yazık ki sadece anne ve baba sorumluluğuyla yolumuza devam ediyoruz. Her şey yolunda. İki evladımız var ve onların hayatında olması gereken sağlıklı tablo tam olarak buydu."

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)