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Fenerbahçe'de ocak operasyonu! 3 isme veda

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo ve Mimovic ile yollarını ayırmayı planlıyor. Üç oyuncunun ayrılığıyla yabancı ve U23 kontenjanlarında boşluk oluşturulması hedefleniyor.

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Fenerbahçe'de ocak operasyonu! 3 isme veda

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için kadro planlaması başladı.

Sarı-lacivertli yönetim, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo ve Mimovic ile yolları ayırarak hem kadroda hem de yabancı oyuncu kontenjanında yer açmayı planlıyor.

Oosterwolde, Roma'nın kapısından döndü.Oosterwolde, Roma'nın kapısından döndü.
OOSTERWOLDE'NİN ADRESİ ROMA

Yaz transfer döneminde Roma'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.

Hollandalı savunmacı, daha sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edilmiş ve tedavi sürecine girmişti.

Fenerbahçe'de ocak operasyonu! 3 isme veda-3
Oosterwolde'nin aralık ayında sahalara dönmesi planlanıyor.

Fenerbahçe'nin ise oyuncuyla ara transfer döneminde yollarını ayırmaya sıcak baktığı ve Hollandalı futbolcunun yeniden Roma'ya transfer olmasının beklendiği belirtiliyor.

Nelson Semedo ile yollar ayrılacak.Nelson Semedo ile yollar ayrılacak.
SEMDO VE MIMOVIC DE GİDİYOR

Sarı-lacivertli takımda performansıyla eleştirilerin odağında yer alan Nelson Semedo ile de ara transfer döneminde vedalaşılması planlanıyor.

Portekizli sağ bekin ayrılığıyla birlikte Fenerbahçe'nin yabancı oyuncu kontenjanında yeni bir boşluk oluşacak.

Mimovic, Fenerbahçe'de forma şansı bulamadı.Mimovic, Fenerbahçe'de forma şansı bulamadı.
Transfer döneminin son gününde kadroda tutulan Mimovic için de benzer bir plan uygulanacak.

Genç futbolcuyla yolların ayrılması halinde sarı-lacivertliler, U23 kontenjanında da yer açmış olacak.

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