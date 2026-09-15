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Fenerbahçe, ara transfer döneminde Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo ve Mimovic ile yollarını ayırmayı planlıyor. Üç oyuncunun ayrılığıyla yabancı ve U23 kontenjanlarında boşluk oluşturulması hedefleniyor.
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için kadro planlaması başladı.
Sarı-lacivertli yönetim, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo ve Mimovic ile yolları ayırarak hem kadroda hem de yabancı oyuncu kontenjanında yer açmayı planlıyor.
OOSTERWOLDE'NİN ADRESİ ROMA
Yaz transfer döneminde Roma'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.
Hollandalı savunmacı, daha sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edilmiş ve tedavi sürecine girmişti.
Oosterwolde'nin aralık ayında sahalara dönmesi planlanıyor.
Fenerbahçe'nin ise oyuncuyla ara transfer döneminde yollarını ayırmaya sıcak baktığı ve Hollandalı futbolcunun yeniden Roma'ya transfer olmasının beklendiği belirtiliyor.
SEMDO VE MIMOVIC DE GİDİYOR
Sarı-lacivertli takımda performansıyla eleştirilerin odağında yer alan Nelson Semedo ile de ara transfer döneminde vedalaşılması planlanıyor.
Portekizli sağ bekin ayrılığıyla birlikte Fenerbahçe'nin yabancı oyuncu kontenjanında yeni bir boşluk oluşacak.
Transfer döneminin son gününde kadroda tutulan Mimovic için de benzer bir plan uygulanacak.
Genç futbolcuyla yolların ayrılması halinde sarı-lacivertliler, U23 kontenjanında da yer açmış olacak.