BOŞNAK insanlarla çocukluk anılarım, gençlik ve olgunluk yıllarım var. Onlar ailemin bir parçası. Soykırımda çektiği acılar hala derinde. Bir cellada tören düzenleyen Sırbistan'a karşı durmayan ve manzaraya sessiz kalanlar için meseleyi gündemde tutmak gerek.

Rumeli Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Adem Fazlıoğlu'nun Sırp kasabına Belgrad'da düzenlenen tören sonrası, "Belgrad'a Teşekkürler" bildirisini okudum. "Siz yıllardır üzeri örtülmeye çalışılan bir gerçeği herkesin gözü önünde yeniden hatırlattınız. Ratko Mladic, Srebrenica'da işlenen soykırım nedeniyle uluslararası ceza mahkemesi tarafından müebbet hapse mahkum olmuş bir savaş suçlusudur. Ama bugün sorulması gereken Mladic'i kim yarattı, kim silahlandırdı, kim yönetti, kim korudu? Ve bu savaş mekanizmasının siyasi merkezi neresiydi?"

'Gerçek merkez Belgrad'dı. Bu bir iddia değil, kanıtlarla belgelenmiş, mahkeme kayıtlarıyla onaylanmış tarihsel bir gerçek.

2007 yılında Uluslararası Adalet Divanı'nda görülen davada mahkeme soykırım işlendiğini kabul etti. Sırbistan'ın soykırımı önleme yükümlülüğünü ihlal ettiğini de tespit etti. Ama Sırbistan tutanakları sansürledi, uluslararası mahkeme bu belgelerin tamamını sunmaya onları zorlamadı.

Sansürlenen bölümlerde her şey ortadayken, Sırbistan'ın Bosnalı Sırplarla ilişkisi, Belgrad'daki Hitler tarzı askeri yapı ve sağlanan finansmanlar soykırımın ana üssünü işaret ederken, Prof. Dr. Adem Fazlıoğlu gerçeği ifade ediyor.

Bu törenle tarihi utancını gurur yapan Sırbistan kadar, bu utanca ortak olan Avrupa gerçeği vardır. Mahkemelerin de sadece adı vardır.

Görünen o ki; böyle bir törenden sonra Sırbistan'ı dışlamayan Avrupa, Hitler tohumlarından arınmış değildir.

Gazze kasabı Netanyahu'ya uygulanması gereken uluslararası mahkeme kararı nerede? Bebekleri katleden cellatlara karşı Avrupa ne yaptı? Onlara yakışan; İsrail'e Sırbistan'a madalya vermek. Kendi göğüslerine de Hitler rozeti takmak!

Not: Bütün dünya ayağa kalkmadıkça, şeytanla yapılan sözleşmeler bu dünyada hiçbir zaman yürürlükten kalkmaz!

MUTLULUK TAKVİMİ

İş bitiminde masanı temizle.

Sahaflarda eski kitap ara.

İnsani düşün.

Bol su iç.

Kudurdu kalleşlik

Namertlik moda

Para için ruhunu

Satanı gördüm

Nasılsa bana

Dokunmaz deyip

Yılanın koynunda

Yatanı gördüm

Neyin Brutus'u

Neyin Sezar'ı

Bebelere tüfek

Çatanı gördüm

Şimdi dört yanımız

Bir can pazarı

Katilin elinden

Tutanı gördüm

Hakkı YALÇIN

Güzel insanları hatırlamak yüreklerde harika bir tat bırakır.

Tarlaları bile!

Gerçeği görmek istemediğimiz zaman kendimizi haklı çıkarmayı bırakalım. Çocuklara borcumuzu ödemek için önce vicdanımıza verelim hesapları. Biz onlara "güzel günler göreceğiz çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz!" diye söz verdik tutamadık. Bırakın motorları, tarlaları bile süremedik!