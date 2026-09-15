Dizide Kazım Kaşifoğlu karakterinin öldürüldüğü sahneden iki gün sonra Kaşif Kozinoğlu Silivri'de şüpheli şekilde can verdi Dizideki Kaşifoğlu karakterinin istihbarat içi çatışmaları anlatmak için kurgulandığını dile getiren Raci Şaşmaz, karakterin ölümüyle hikayesinin tamamlandığını ve bunun gerçek hayatla bir ilgisinin bulunmadığını belirtti. FETÖ'CÜ ALİ FUAT YILMAZER "SENARYOYA MÜDAHALE ETTİ" İDDİASI Şaşmaz, "Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur. Ayrıca sosyal medyada FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine dair iddialar tamamen iftiradır, Ali Fuat Yılmazer'i ben tanımam, herhangi bir ilişkim olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Raci Şaşmaz, FETÖ'nün subliminal mesajlarını içeren sahneler için tatmin edici açıklama yapamadı "KAŞİFOĞLU İSTİHBARAT İÇİ ÇATIŞMALARI ANLATMAK İÇİN KULLANILDI" Şaşmaz'a "Kazım Kaşifoğlu" karakteri ve senaryoya FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in müdahalesinin olup olmadığı soruldu.

Başkan Erdoğan'a tehdit olarak yorumlanan bu sahneler için Raci Şaşmaz, çekimler sırasında kullanılan mezar taşları ve araç plakalarının (34 PLT 34 hariç) senarist veya yapımcı tarafından bilinemeyeceğini ifade etti.

KVP'de bir mezarlık sahnesinde üzerinde ʺERDOĞANʺ yazan mezar taşı ekrana getirildi "ERDOĞAN" YAZILI MEZAR TAŞI VE PLAKA İÇİN NE DEDİ? Dizinin farklı bölümlerinde "Erdoğan" yazılı mezar taşları ve "RTE 321" plakalı araçlara yer verilmişti. KVP'de ʺRTE 321ʺ plakalı araç

Raci Şaşmaz, Osman Sınav'ın senaryo konusunda tehdit edildiğini öne sürdü "OSMAN SINAV" İTİRAFI: TEHDİT ALDIĞI İÇİN AYRILDI Raci Şaşmaz'ın ifadesindeki en dikkat çekici bölüm ise Osman Sınav ile ilgili itirafı oldu. Şaşmaz, "Senaryoya zaman zaman müdahale etmek isterdi" iddiasında bulunduğu Sınav'ın tehdit aldığı için diziden ayrıldığını öne sürdü. Siilivri'deki sorgusunda şu ifadeleri kullandı: "Osman Sınav zaman zaman senaryo konusuyla ilgili fikir ve tavsiye vermek istedi ancak sakıncalı olduğunu düşündüğümden dolayı izin vermedim. Bu talebini kabul etmediğim için bana gelip tehdit aldığını, çocuklarının olduğunu ve bu işi bırakıp bana devretmek istediğini söyledi. Diziden ayrılışı bu şekilde olmuştur" OSMAN SINAV'IN "BENLE MEZARA GİDECEK" DEDİĞİ SIR NE? Bilindiği üzere Osman Sınav, ölümünden kısa bir süre önce "Kurtlar Vadisi'nin yönetmenliğini neden bıraktınız?" sorusuna, "Bu soruya hiç cevap vermedim. Bu benimle sır olarak gidecek." yanıtı vermişti.

Kurtlar Vadisi Gladio'da FETO'yu imam ettiler, Adil Öksüz'e selam çaktılar



Burada dikkat çeken bir diğer husus ise Kurtlar Vadisi ile ilgili tartışmaların Osman Sınav sonrası dönemle ilgili olması.

Raci Şaşmaz'ın yanıt veremediği ancak toplumun yanıt beklediği bir diğer konu da Kurtlar Vadisi'ndeki 15 Temmuz göndermeleri.

Pusu'daki FG plaka detayı ve Kaşif Kozinoğlu sahnelerinden sonra Kurtlar Vadisi Gladio dizisindeki bir sahne yeniden gündem oldu.

Dizideki havacı komutan ʺDarbemiz ÖKSÜZ olurʺ deyip FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz'e gönderme yapıyor

"ONDAN SONRA BU İMAM TEPEMİZE ÇIKTI DİYE AĞLAMAYIN"



O sahnede Kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanı ile İskender Büyük karakterinin darbe hazırlıklarına dair yaptığı konuşmalar yer aldı.



Kuvvet komutanı: NATO'cu paşa gelmeyecek, operasyon iptal!



İskender Büyük: Ne demek gelmeyecekmiş?



Kuvvet komutanı: Deşifre olduğumuzu söyledi!



İskender Büyük: E deşifre olsak ne olacak ki? Birazdan her şey bitmiş olacak. Yönetim bizde olacak.



Bir başka kuvvet komutanı: Darbe mi yapacaksınız? Ben emekli olayım ne b*k istiyorsanız yapın. Darbe erkek işidir erkek. Ondan sonra "Bu imam tepemize çıktı" diye ağlamayın. Yarın hepiniz arkasında namaz kılarsınız.



Sahnenin devamında kuvvet komutanlar arasında geçen konuşmalar şöyle:



* "Yetim" bu işi öğrendiyse bittik!



- Yetim'den Genel Kurmay Başkanı olursa bizim yapacağımız darbe de öksüz olur!