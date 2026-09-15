Kozinoğlu ve Kurtlar Vadisi'ndeki "Pusu"... Raci Şaşmaz ne dedi, ne diyemedi? FETO'yu "İmam" ettiler, Adil Öksüz'e selam çaktılar
Kaşif Kozinoğlu soruşturması Kurtlar Vadisi'ndeki "Pusu"yu açık etti... Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'la birlikte sorgulanan Raci Şaşmaz, FETÖ'nün subliminal mesajlarını içeren sahneler için tatmin edici açıklama yapamadı. "Karakterler kurgu. Kaşifoğlu istihbarattaki çatışmayı anlatıyordu" demekle yetindi. "A. Fuat Yılmazer'in müdahalesi oldu mu?" sorusu sorulan Şaşmaz'ın "Osman Sınav tehdit edildi" itirafı ise dikkat çekti. Nitekim Sınav ölmeden önce 'Yalnız Kurt' ile FETÖ'nün ipliğini pazara çıkarmıştı. Öte yandan Gladio'daki darbe toplantısında FETO'ya "İmam" denip Adil Öksüz'e selam çakıldığı ortaya çıktı. Öksüz'ün FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" olduğu bilinirken, havacı komutana "Bizim yapacağımız darbe ÖKSÜZ olur" dedirtildi. 15 Temmuz'dan 2 ay önce "Darbe" dizisi için başvuru yapılması da soru işaretleri barındırıyor.
FETÖ'nün 17/25 Aralık ihaneti ve 15 Temmuz darbe girişimi öncesi diziler üzerinden subliminal mesaj verdiği bilinirken, "Kaşif Kozinoğlu" soruşturması bu durumun izdüşümlerini taşıyor.
Kurtlar Vadisi Pusu'nun 10 Kasım 2011'de yayınlanan bölümünde "Kazım Kaşifoğlu" karakterinin infaz emri verildi. 12 Kasım 2011'de de Kaşif Kozinoğlu Silivri'de şüpheli bir şekilde can verdi.
Nitekim dizinin farklı bölümlerinde "ERDOĞAN" yazılı mezar taşına ve "34 FG 7061" plakalı araç görüntüleri yer aldı.
Osman Sınav'ın "Vadi'yi neden bıraktınız?" sorusuna "Bu sır benle gidecek" yanıtını vermesi şüpheleri daha da artırdı.
PUSU'NUN SENARİSTLERİ SİLİVRİ'DE İFADE VERDİ
Kozinoğlu soruşturması kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi mercek altına alındı. Dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, Silivri Adliyesinde ifade verdi. 3 isim, 2 saat süren ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.
Raci Şaşmaz ifadesinde "Karakterler kurguydu", "Kozinoğlu'nun ölümünü araştırmak savcılık makamının işi", "Mezar taşları ve plakaları biz ayarlamadık" gibi beyanlara yer verdi.
FETÖ'nün subliminal mesajlarını içeren sahneler için toplumu tatmin edici bir açıklama yapamadı. Dolayısıyla kafalardaki soru işaretleri bir türlü giderilemedi.
"KAŞİFOĞLU İSTİHBARAT İÇİ ÇATIŞMALARI ANLATMAK İÇİN KULLANILDI"
Şaşmaz'a "Kazım Kaşifoğlu" karakteri ve senaryoya FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in müdahalesinin olup olmadığı soruldu.
Dizideki Kaşifoğlu karakterinin istihbarat içi çatışmaları anlatmak için kurgulandığını dile getiren Raci Şaşmaz, karakterin ölümüyle hikayesinin tamamlandığını ve bunun gerçek hayatla bir ilgisinin bulunmadığını belirtti.
FETÖ'CÜ ALİ FUAT YILMAZER "SENARYOYA MÜDAHALE ETTİ" İDDİASI
Şaşmaz, "Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur. Ayrıca sosyal medyada FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine dair iddialar tamamen iftiradır, Ali Fuat Yılmazer'i ben tanımam, herhangi bir ilişkim olmamıştır" ifadelerini kullandı.
"ERDOĞAN" YAZILI MEZAR TAŞI VE PLAKA İÇİN NE DEDİ?
Dizinin farklı bölümlerinde "Erdoğan" yazılı mezar taşları ve "RTE 321" plakalı araçlara yer verilmişti.
Başkan Erdoğan'a tehdit olarak yorumlanan bu sahneler için Raci Şaşmaz, çekimler sırasında kullanılan mezar taşları ve araç plakalarının (34 PLT 34 hariç) senarist veya yapımcı tarafından bilinemeyeceğini ifade etti.
"OSMAN SINAV" İTİRAFI: TEHDİT ALDIĞI İÇİN AYRILDI
Raci Şaşmaz'ın ifadesindeki en dikkat çekici bölüm ise Osman Sınav ile ilgili itirafı oldu.
Şaşmaz, "Senaryoya zaman zaman müdahale etmek isterdi" iddiasında bulunduğu Sınav'ın tehdit aldığı için diziden ayrıldığını öne sürdü.
Siilivri'deki sorgusunda şu ifadeleri kullandı:
"Osman Sınav zaman zaman senaryo konusuyla ilgili fikir ve tavsiye vermek istedi ancak sakıncalı olduğunu düşündüğümden dolayı izin vermedim. Bu talebini kabul etmediğim için bana gelip tehdit aldığını, çocuklarının olduğunu ve bu işi bırakıp bana devretmek istediğini söyledi. Diziden ayrılışı bu şekilde olmuştur"
OSMAN SINAV'IN "BENLE MEZARA GİDECEK" DEDİĞİ SIR NE?
Bilindiği üzere Osman Sınav, ölümünden kısa bir süre önce "Kurtlar Vadisi'nin yönetmenliğini neden bıraktınız?" sorusuna, "Bu soruya hiç cevap vermedim. Bu benimle sır olarak gidecek." yanıtı vermişti.
Burada dikkat çeken bir diğer husus ise Kurtlar Vadisi ile ilgili tartışmaların Osman Sınav sonrası dönemle ilgili olması.
Raci Şaşmaz'ın yanıt veremediği ancak toplumun yanıt beklediği bir diğer konu da Kurtlar Vadisi'ndeki 15 Temmuz göndermeleri.
Pusu'daki FG plaka detayı ve Kaşif Kozinoğlu sahnelerinden sonra Kurtlar Vadisi Gladio dizisindeki bir sahne yeniden gündem oldu.
"ONDAN SONRA BU İMAM TEPEMİZE ÇIKTI DİYE AĞLAMAYIN"
O sahnede Kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanı ile İskender Büyük karakterinin darbe hazırlıklarına dair yaptığı konuşmalar yer aldı.
Kuvvet komutanı: NATO'cu paşa gelmeyecek, operasyon iptal!
İskender Büyük: Ne demek gelmeyecekmiş?
Kuvvet komutanı: Deşifre olduğumuzu söyledi!
İskender Büyük: E deşifre olsak ne olacak ki? Birazdan her şey bitmiş olacak. Yönetim bizde olacak.
Bir başka kuvvet komutanı: Darbe mi yapacaksınız? Ben emekli olayım ne b*k istiyorsanız yapın. Darbe erkek işidir erkek. Ondan sonra "Bu imam tepemize çıktı" diye ağlamayın. Yarın hepiniz arkasında namaz kılarsınız.
Sahnenin devamında kuvvet komutanlar arasında geçen konuşmalar şöyle:
* "Yetim" bu işi öğrendiyse bittik!
- Yetim'den Genel Kurmay Başkanı olursa bizim yapacağımız darbe de öksüz olur!
HAVACI KOMUTANA "DARBEMİZ ÖKSÜZ" OLUR DEDİRTTİLER: ADİL ÖKSÜZ DETAYI
Bu konuşmalardaki "İmam" vurgusu doğrudan Pensilvanya ve baş iblis Fetullah Gülen'e gönderme olarak değerlendiriliyor. Dizide "Bizim yapacağımız darbe de ÖKSÜZ olur!" diyen karakter Hava Kuvvetleri Komutanı.
15 Temmuz'un beyin takımındaki Adil Öksüz'ün de FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri imamı" olduğu göz önünde bulundurulunca bu senaryonun Pensilvanya'dan mı ısmarlandığı merak konusu oldu.
15 TEMMUZ'DAN 2 AY ÖNCE DARBE DİZİSİ İÇİN BAŞVURDULAR
Pana Film'in 15 Temmuz'dan 2 ay önce önce "Kurtlar Vadisi Darbe" için patent başvurusu yapması da şüphe uyandıran bir diğer husus.
Pana Film 24 Mayıs 2016 tarihinde Türk Patent Enstitüsü'ne (TSE) "Kurtlar Vadisi Darbe" ismiyle marka başvurusunda bulunmuştu. Başvurunun 15 Temmuz darbe girişimi öncesi yapıldığını belirten TSE suç oluşturabileceği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Daha sonra takipsizlik kararı verilmişti.
Bu durumu kamuoyunda ve sosyal medyada "Kurtlar Vadisi ekibi darbeyi önceden biliyor muydu?" sorgulamasına yol açtı.
ÖLMEDEN ÖNCE FETÖ'NÜN İPLİĞİNİ YALNIZ KURT'LA PAZARA ÇIKARDI
Ayrıca Raci Şaşmaz'ın "Tehdit edildi" dediği Osman Sınav, son zamanlarında adeta manifesto niteliğinde bir dizinin proje tasarımını üstlendi. Sınav için kamuoyunda "Belki de anlatamadıklarını bu diziyle haykırdı" yorumları yapıldı.
Bahse konu dizi ATV'de yayımlanan Yalnız Kurt isimli dizi.
İlk bölümü 28 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan ve Osman Sınav'ın tezgahında işlenen dizide tamamen FETÖ ihaneti ve kainat iblisi Fetullah Gülen anlatıldı.
FETÖ'nün devletin kılcal damarlarına nasıl sızdığını aktaran ve milli iradeye kurulan kalleş pusuyu işleyen dizi 30 Aralık 2022 tarihindeki 32. bölümüyle final yaparak sona erdi.
KURTLAR VADİSİ'NİN ERGENEKON'A PARALEL SAVRULUŞU
Tüm bu somut emareler göz önünde bulundurulduğunda ilk 97 bölümünü ulusalcı çizgide sürdüren Kurtlar Vadisi dizisinin, "Pusu", "Gladio" ve "Darbe" gibi yapımlarında FETÖ'nün Ergenekon kumpası süreçlerinden etkilendiği değerlendiriliyor.
Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden önce infaz emrinin verildiği sahne, Başkan Erdoğan'a tehdit unsuru içeren "ERDOĞAN" yazılı mezar taşları ve Gladio'daki kuvvet komutanlarının darbe toplantısı yapıp Adil Öksüz'e selam çakması senaryodaki FETÖ etkisini gözler önüne seriyor.