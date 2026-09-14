ÜNİVERSİTELERİN ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINDA DÜZENLEMEYE GİDİLDİ

Ayrıca çok sayıda yükseköğretim kurumuna ait dolu ve boş öğretim elemanı kadrolarında değişiklik yapıldı. 15 Eylül 2026 tarihli ve 33371 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan karar, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7'nci maddesine dayanarak yürürlüğe girdi.

KARARIN KAPSAMI VE DETAYLARI

Düzenleme kapsamında Türkiye genelindeki birçok devlet üniversitesinin profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadro dereceleri ile adetlerinde revizyona gidildi. Karar ekindeki listede üniversitelerin merkez teşkilatlarına ait dolu ve boş kadro değişiklikleri ayrıntılarıyla yer aldı

Üniversite Kadro Revizyonu Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Toplam 127 adet boş kadroda yapılan değişiklikle profesör, araştırma görevlisi ve doktor öğretim üyesi kadroları yeniden düzenlendi. Bursa Uludağ Üniversitesi 180 adet boş kadro üzerinde yapılan düzenleme ile profesör, araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadroları oluşturulurken, 49 dolu kadroda derece değişikliğine gidildi. Adıyaman Üniversitesi 40 dolu kadro ve 123 boş kadroda derece ile unvan revizyonu yapıldı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 119 dolu kadroda derece değişikliği uygun görülürken, 38 boş kadroda profesör ve öğretim görevlisi kadroları tanımlandı. Hacettepe Üniversitesi 101 dolu kadroda derece değişikliği yapıldı; 75 boş kadroda ise araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadro dereceleri güncellendi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi 72 dolu kadroda derece revizyonu gerçekleşirken, 70 boş kadroda yeni unvan ve derece dağılımları sağlandı.

KADROLARI YENİDEN DÜZENLENEN DİĞER ÜNİVERSİTELER

Karar kapsamında ayrıca Abdullah Gül, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji, Akdeniz, Aksaray, Alanya Alaaddin Keykubat, Amasya, Anadolu, Ankara Hacı Bayram Veli, Boğaziçi, Ege, Erciyes, Fırat, Gazi, İstanbul Teknik, İstanbul Üniversitesi ve İzmir Demokrasi Üniversitesi gibi çok sayıda üniversitenin dolu ve boş kadro dereceleri ihtiyaca göre yeniden yapılandırıldı.

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