Üniversitelerde kadro değişikliği! Memur ve öğretim elemanı kadroları yeniden düzenlendi
Yükseköğretim kurumlarının memur ve öğretim elemanı kadrolarında kapsamlı düzenlemeye gidildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan kararlarla çok sayıda üniversitenin dolu ve boş kadrolarında derece, unvan ve adet değişikliği yapıldı. Bursa Uludağ, Erciyes, Hacettepe, Aydın Adnan Menderes, Adıyaman ve Erzincan Binali Yıldırım üniversiteleri öne çıkarken, profesörden araştırma görevlisine, memurdan mühendise kadar çok sayıda kadro yeniden düzenlendi.
Yükseköğretim kurumları ve yükseköğretim üst kuruluşlarına ait memur kadrolarında geniş kapsamlı derece değişikliğine gidildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda, çok sayıda üniversitede görev yapan personelin kadro dereceleri yeniden belirlendi.
KADRO DERECELERİ YENİDEN BELİRLENDİ
Resmî Gazete'nin 15 Eylül 2026 tarihli ve 33371 sayılı nüshasında yayımlanan 2026/312 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7'nci maddesi uyarınca üniversitelerin merkez ve döner sermaye teşkilatlarındaki dolu ve boş memur kadrolarında derece değişikliği gerçekleştirildi.
Düzenleme; Genel İdare Hizmetleri (GİH), Teknik Hizmetler (TH), Sağlık Hizmetleri (SH), Avukatlık Hizmetleri (AH) ve Yardımcı Hizmetler (YH) sınıflarını kapsıyor. Bu çerçevede Şube Müdürü, Şef, Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ), Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Hemşire, Sağlık Memuru, Avukat ve Hizmetli unvanlarında görev yapan personelin kadro dereceleri güncellendi.
EN FAZLA DÜZENLEME BURSA ULUDAĞ VE ERCİYES ÜNİVERSİTELERİNDE
Karar kapsamında en yüksek kadro değişikliği yapılan kurumların başında Bursa Uludağ Üniversitesi yer aldı. Üniversitede 343 merkez ve 45 döner sermaye dolu kadro ile 10 boş kadroda derece revizyonuna gidildi.
Erciyes Üniversitesi merkez teşkilatında ise 279 dolu kadro yeniden düzenlendi.
ÜNİVERSİTELERİN ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINDA DÜZENLEMEYE GİDİLDİ
Ayrıca çok sayıda yükseköğretim kurumuna ait dolu ve boş öğretim elemanı kadrolarında değişiklik yapıldı. 15 Eylül 2026 tarihli ve 33371 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan karar, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7'nci maddesine dayanarak yürürlüğe girdi.
KARARIN KAPSAMI VE DETAYLARI
Düzenleme kapsamında Türkiye genelindeki birçok devlet üniversitesinin profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadro dereceleri ile adetlerinde revizyona gidildi. Karar ekindeki listede üniversitelerin merkez teşkilatlarına ait dolu ve boş kadro değişiklikleri ayrıntılarıyla yer aldı
KADROLARI YENİDEN DÜZENLENEN DİĞER ÜNİVERSİTELER
Karar kapsamında ayrıca Abdullah Gül, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji, Akdeniz, Aksaray, Alanya Alaaddin Keykubat, Amasya, Anadolu, Ankara Hacı Bayram Veli, Boğaziçi, Ege, Erciyes, Fırat, Gazi, İstanbul Teknik, İstanbul Üniversitesi ve İzmir Demokrasi Üniversitesi gibi çok sayıda üniversitenin dolu ve boş kadro dereceleri ihtiyaca göre yeniden yapılandırıldı.