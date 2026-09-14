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Üniversitelerde kadro değişikliği! Memur ve öğretim elemanı kadroları yeniden düzenlendi

Yükseköğretim kurumlarının memur ve öğretim elemanı kadrolarında kapsamlı düzenlemeye gidildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan kararlarla çok sayıda üniversitenin dolu ve boş kadrolarında derece, unvan ve adet değişikliği yapıldı. Bursa Uludağ, Erciyes, Hacettepe, Aydın Adnan Menderes, Adıyaman ve Erzincan Binali Yıldırım üniversiteleri öne çıkarken, profesörden araştırma görevlisine, memurdan mühendise kadar çok sayıda kadro yeniden düzenlendi.

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Üniversitelerde kadro değişikliği! Memur ve öğretim elemanı kadroları yeniden düzenlendi

Yükseköğretim kurumları ve yükseköğretim üst kuruluşlarına ait memur kadrolarında geniş kapsamlı derece değişikliğine gidildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda, çok sayıda üniversitede görev yapan personelin kadro dereceleri yeniden belirlendi.

Üniversitelerde memur ve öğretim elemanı kadrolarında değişikliğe gidildi. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı ve Resmi Gazete'den ekran görüntüsü olarak alınmıştır.)Üniversitelerde memur ve öğretim elemanı kadrolarında değişikliğe gidildi. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı ve Resmi Gazete'den ekran görüntüsü olarak alınmıştır.)

KADRO DERECELERİ YENİDEN BELİRLENDİ

Resmî Gazete'nin 15 Eylül 2026 tarihli ve 33371 sayılı nüshasında yayımlanan 2026/312 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7'nci maddesi uyarınca üniversitelerin merkez ve döner sermaye teşkilatlarındaki dolu ve boş memur kadrolarında derece değişikliği gerçekleştirildi.

Düzenleme; Genel İdare Hizmetleri (GİH), Teknik Hizmetler (TH), Sağlık Hizmetleri (SH), Avukatlık Hizmetleri (AH) ve Yardımcı Hizmetler (YH) sınıflarını kapsıyor. Bu çerçevede Şube Müdürü, Şef, Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ), Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Hemşire, Sağlık Memuru, Avukat ve Hizmetli unvanlarında görev yapan personelin kadro dereceleri güncellendi.

Üniversitelerde kadro değişikliği! Memur ve öğretim elemanı kadroları yeniden düzenlendi-3

EN FAZLA DÜZENLEME BURSA ULUDAĞ VE ERCİYES ÜNİVERSİTELERİNDE

Karar kapsamında en yüksek kadro değişikliği yapılan kurumların başında Bursa Uludağ Üniversitesi yer aldı. Üniversitede 343 merkez ve 45 döner sermaye dolu kadro ile 10 boş kadroda derece revizyonuna gidildi.

Erciyes Üniversitesi merkez teşkilatında ise 279 dolu kadro yeniden düzenlendi.

Üniversite
Kadro Sayısı
Çukurova Üniversitesi
124 merkez dolu kadro
Boğaziçi Üniversitesi
121 dolu kadro
Akdeniz Üniversitesi
99 merkez, 11 döner sermaye dolu kadro
Dokuz Eylül Üniversitesi
80 merkez dolu kadro
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
72 dolu kadro
Anadolu Üniversitesi
71 merkez, 9 döner sermaye dolu kadro
Balıkesir Üniversitesi
66 merkez, 4 döner sermaye dolu kadro
Dicle Üniversitesi
66 merkez, 7 döner sermaye dolu kadro
Bartın Üniversitesi
62 merkez dolu kadro
Ankara Üniversitesi
32 merkez, 13 döner sermaye dolu kadro
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Üniversitelerde kadro değişikliği! Memur ve öğretim elemanı kadroları yeniden düzenlendi-4

ÜNİVERSİTELERİN ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINDA DÜZENLEMEYE GİDİLDİ

Ayrıca çok sayıda yükseköğretim kurumuna ait dolu ve boş öğretim elemanı kadrolarında değişiklik yapıldı. 15 Eylül 2026 tarihli ve 33371 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan karar, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7'nci maddesine dayanarak yürürlüğe girdi.

KARARIN KAPSAMI VE DETAYLARI

Düzenleme kapsamında Türkiye genelindeki birçok devlet üniversitesinin profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadro dereceleri ile adetlerinde revizyona gidildi. Karar ekindeki listede üniversitelerin merkez teşkilatlarına ait dolu ve boş kadro değişiklikleri ayrıntılarıyla yer aldı

Üniversite
Kadro Revizyonu
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Toplam 127 adet boş kadroda yapılan değişiklikle profesör, araştırma görevlisi ve doktor öğretim üyesi kadroları yeniden düzenlendi.
Bursa Uludağ Üniversitesi
180 adet boş kadro üzerinde yapılan düzenleme ile profesör, araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadroları oluşturulurken, 49 dolu kadroda derece değişikliğine gidildi.
Adıyaman Üniversitesi
40 dolu kadro ve 123 boş kadroda derece ile unvan revizyonu yapıldı.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
119 dolu kadroda derece değişikliği uygun görülürken, 38 boş kadroda profesör ve öğretim görevlisi kadroları tanımlandı.
Hacettepe Üniversitesi
101 dolu kadroda derece değişikliği yapıldı; 75 boş kadroda ise araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadro dereceleri güncellendi.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
72 dolu kadroda derece revizyonu gerçekleşirken, 70 boş kadroda yeni unvan ve derece dağılımları sağlandı.

KADROLARI YENİDEN DÜZENLENEN DİĞER ÜNİVERSİTELER

Karar kapsamında ayrıca Abdullah Gül, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji, Akdeniz, Aksaray, Alanya Alaaddin Keykubat, Amasya, Anadolu, Ankara Hacı Bayram Veli, Boğaziçi, Ege, Erciyes, Fırat, Gazi, İstanbul Teknik, İstanbul Üniversitesi ve İzmir Demokrasi Üniversitesi gibi çok sayıda üniversitenin dolu ve boş kadro dereceleri ihtiyaca göre yeniden yapılandırıldı.

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