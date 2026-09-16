ANTEP karşısındaki Fenerbahçe'ye bakınca sistemin yan etkilerini gördük de sırtı kaleye dönük santrfor modelinin ne kadar "demode" kaldığını gören çıkmadı. Orta alanda seyyah pozisyonu alan etiketli yıldızlar toz oldu. Bazıları kendi kendini yordu. Saha içindeki ölü noktaları görmeyen bir teknik adam geri planda neler görüyordu acaba? Beğenmediği zemini mi, kendisine oluşturmak istediği yeni zemini mi?

Skriniar'a parantez açmak istiyorum. Çamur adam şenliklerinde her türlü özgürlüğe sahip birinin hakemlerin gözbebeği olması kimin ayıbıdır. Antep maçında son adam olarak attığı dirseğin karşılığı kırmızı karttı da Mehmet Türkmen bırakın kırmızıyı o pozisyona faul bile çalmadı. 'Her musluktan içilecek su akmaz' ama zerre kadar adaleti olan da manzaraya böyle bakmaz!

Galatasaray, futbolsuz gecede kazanmayı bildi ama kötü futbol önden gidiyorsa, gerçekler de ardından gelir ve bir takımın başına ne gelirse "maçı oynamadan da kazanırım" duygusundan gelir. 'Beni sahada arayıp bulana ödül var" diyen Barış Alper'e tanınan ayrıcalık, Sane'den esirgeniyorsa, kimse talihine fazla güvenmesin.

Beşiktaş formasının futbolculara yüklediği ideallerde özne sahaya yürek koymak. Organik futbolun şu anda en anlamlı temsilcisi onlar. Ama abartılı övgüler her zaman sakıncalıdır. Ayrıca bu takımın rakiple olduğu kadar hakemle de işleri var. Sayılmayan goller sergisinde Beşiktaş lider olduysa, bunda hakemlerin parmağı var!

Maçı başladığı gibi bitirmeye razı olan takımların endişe veren bir yanı vardır. Trabzon, Konya'da fena bedel ödedi. O yüzden sahanın içindeki sinyalleri iyi irdelemek gerekiyor. Futbolcuları bilmem ama taraftar bu gidişe izin vermez!