HAKKI YALÇIN

hakki.yalcin@takvim.com.tr

Şifre!

Eklenme Tarihi 8 Ocak 2026

Eski yılın sadece gitmiş olması bizlere yeterli geliyor ama dünyadaki gelişmeleri izlediğimiz zaman gelecek adına kuşkularımız var. "Umutlarımızı ayakta tutmak istiyoruz" desek de bizden habersiz ne senaryolar yazılıyor kim bilir. Belki de giden yılın arkasında geçen yılı aratacak kadar kötülük var!

***

Görmekten en çok korktuğum sosyal medya ilanlarından biri: "Bebeğim için az kullanılmış ikinci ağız emziğe ihtiyacım var!" Sözün bittiği yer!

***

Yapılan araştırmaya göre sigara içen kadınların ömrü 23 yıl, erkeklerin 28 yıl kısalıyormuş. Kadın düşmanı erkekler için aradaki farkı kapatmanın bir yolu bulunur. O yüzden böyle erkeklerin sigara dumanından kendi boyunlarına kement yapmaları itinayla rica olunur.

***

Uzun bir süre "yarış atlarına kamçı vurulmasın" diye jokeylere ve Türkiye Jokey Kulübü'ne seslendim. Ama gördüm ki paranın olduğu yerde kulaklar da tıkalı yürekler de! O yüzden isyanıma atlar cevap verdi. "Eğer bir yarışı kazanacaksam kamçıya gerek yok. Gücüm yetmiyorsa kamçı sadece bir zulüm aletidir!" Bu meseleden çıkan sonuç; o aleti jokeylerin üzerinde kullanmak atların en doğal hakkıdır.

***

Piyasada milyonlar kazanan dizi yıldızlarına baktım da eski sinema emekçileri geldi gözümün önüne. "O emekçiler gerçek sanatçıydı, onların yalana ve cilaya ihtiyacı yoktu. Belki paraları olmadı ama hepsi de onurlu insanlar olarak anılıyor. O yüzden Yeşilçam'ın figüranlarını bugünün teneke yıldızlarına değişmem!

***

Bir "neyzenin" dudaklarından yayılan müzikle, bir "teyzenin" semt pazarında dudaklarından dökülen haykırış arasında yakınlık yoksa, o ülkede "ortak nefes" almaktan söz edilemez. Neden söz edilir? Hayatı burnundan çeken kara para kasası zibidilerle, şehvetli pespayelerin ahlaksız ilişkilerinden!

***

Birkaç yıl önce bir kadının sokakta dayak yemesine engel olmak isterken katil olan üniversiteli gencin hapse girmesine haklı neden arayan erkekler; "cebinde bıçak taşıyordu" gerçeğini öne sürmüştü. O delikanlının hayatı sönmüştür de kadınları sokakta taciz eden iki çakalın serbest bırakılmasına tek kelime etmeyenler, yaşattıkları erkeklikle gurur duymuştur.

***

Sanat dünyasında kuyruğunu bacaklarının arasına sıkıştıranlar hiçbir zaman paraya sıkışmaz. Haram ambarında onların tasmalarını tutan baronları vardır. Sakın ha sokak köpekleri bu sözümden alınmasın, köpeklerin asaleti bu yaratıklarda yoktur!

***

Ölümün şifresidir hayat. Yaşamaya başladığımızı öğrenmek için asla geç değildir. Hayatın şifresidir ölüm. Bir gün gerçeği açıkladığında her şey için artık çok geçtir.


Hırsız Trump!

Trump, Venezuela'nın 30 milyon varil petrolüne el koyuyor ve "Venezuela'daki petrolü Amerikan yeteneği, azmi ve becerisiyle inşa ettik" diyor. Yüzü pudralı şeytan, ırkçı, pedofili sanığı olmak yetmiyor rütbesine hırsızlığı da ekliyor. Amerika'nın ne mal olduğunu da bütün dünyaya ilan ediyor. Bir insanda utanma duygusu yoksa her şey vardır. Dedesi genelev patronu olan birinden de başka şey beklenmez zaten.

