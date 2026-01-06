Venezuela'da bir kez daha gördük ki, Amerika mafya devletidir. Dünyada lanetin başladığını belgeleyen siyasetin adıdır. Bu tavrını alışkanlığa dönüştürdüğü için, başka ülkelerde kaos yaratmakla elde ettiği ganimeti adalet diye yutturur. "Dünyada kan dökülmedik toprak bırakmayacağız" felsefesiyle ayakta durur! Beleş petrolü görünce de kudurur!

***

Amerika dünyanın bütün yeraltı zenginliklerine ve insanların canına göz dikmiş kan tüccarıdır. Soysuz darbelerine demokrasi süsü verir, dünyanın her köşesindeki terörün kökünü sular. Saldıra saldıra güzelliklerini tükettiği dünyanın sahibi olduğunu zanneder! Ne utançtır ki 8 kişiden birinin aç olduğu bu ihtiyar dünyada sadece Amerika'dır bahtiyar olan.

***

Amerika'daki demokrasiyi siyahi insanları katledenler korunurken, sapkın Trump'ın Epstein konulu pedofili dosyaları hasıraltı edilirken görüyoruz. Amerikan başkanlarının bu dünyada yatacak yeri yoktur! Bush'a ayakkabı fırlatan Iraklı gazeteci Muntazır el Zeydi'nin yaptığını, mesleki güvene saldırı olarak değerlendiren yalakalar çıkmıştı da çocukların üzerine bomba yağdıranları hoş görenler Amerika'dan beslenmenin ödülünü almıştı kuşkusuz.

***

Beleşçi Trump'ın yeni macerasını izliyoruz. Petrolünü gasp etmek için Venezuela'ya hava saldırısı düzenleyen, bir ülkenin devlet başkanını kalleşçe kaçırıp, ellerini ve gözlerini bağlayarak teşhir edecek kadar alçalan birinden ne beklenir ki! Küstahlığa bakın; "Venezuela'yı biz yöneteceğiz" diyor ve açıkça bir ülkeye çöküyor. Böyle bir duruşa karşı Birleşmiş Milletler, uluslararası hukuk bataklıkta sinek avlıyor ya da birileri onları parayla tavlıyor. Ama unutmasın ki Hitler de böyle başlamıştı.

***

Çocuklardaki cesaret büyüklerde olsa, insanlık bu kadar ayağa düşmezdi. Yıllar önce Amerika güdümlü bombalı saldırıdan kurtulan 5 yaşındaki Suriyeli Ümran Daknes'in o ölümsüz bakışını hatırlayın. Yazdığım satırlar hala aklımda. "5 yaşındaki Ümran Daknes bütün dünyaya 'yüzüme bakacak yüzünüz var mı?' der gibi bakıyordu. Ayıptır söylemesi Amerika'nın gelmişine geçmişine küfreder gibi bakıyordu."

***

İsrail'i Gazze'deki bir avuç insandan korumak için Amerika'dan uçak gemisi getirecek kadar küçülen bir faşistin o bebeklerin katlinde oynadığı rol çok büyüktür. Hastane ve ambulanslar en şerefsiz savaşta bile korunma altındadır ama Trump ve Netanyahu için şerefin lüzumu yoktur, hiçbir zaman da olmayacaktır! Hitler'den bu yana insanlık tarihinin gördüğü en acımasız lider olmak şerefine nail olanlar bilmelidir ki, hiçbir cellada kalmayan dünya onlara da kalmayacaktır!



Yürek eczanesi!

Yılbaşı gecesi ekranlara baktım da şarkıcısından, ağzından küfür eksik olmayan gösteri ağalarına kadar her şeyde rezil bir yozlaşma. Sanat diye bir şey yok artık. Sadece para var. İnsanların para için küçülmelerinde sakınca yok. Hafızaların itinayla silindiği bir ülkede maziyi hatırlatma tabletleri "yürek eczanesinde" mevcuttur. Reçetesi de okunaklıdır!