Siyasetle ilgim yok ama insani duygularla çok. Dün sabah Galata Köprüsü üzerinde harika bir görüntü vardı. "Filistin için adalet, dünya için vicdan" yazılı pankart eşliğinde yürüyen binlerce katılımcının öznesi; "Sinmiyoruz susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz."

***

O köprünün üzerini ve çevresini dolduran insanlar, yeni yılda Filistin için yeni bir hayata parmak kaldıran insanlardır. Soykırıma karşı dik duran, Gazze'deki çocukları kendi çocukları sayan, sabahın erken saatlerinde yola koyulan insanlardır! Gazze'deki insanlık dramını bütün dünyaya duyurmaktan değerli ne olabilir ki!

***

Gazze insan olanın davasıdır, Gazze yürek ağrısıdır. Sadece katillere değil, bu katliamlara suskun kalanlara da insanlık çağrısıdır. O yüzden bu mitingi organize eden ve "geleneksel" hale getiren İlim Yayma Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ı, TÜRGEV Başkanı Avukat Hatice Akıncı Yılmaz'ı alkışlıyorum. Unutulmasın ki bu mitinge katılan 400 sivil toplum kuruluşu, farklı kimlikler ve farklı diller aynı cümlede buluştu. "Gazze unutulmasın!" Bilal Erdoğan'ın yaptığı açıklama meselenin özüdür zaten. "Gazze'de yaşanan bir soykırımdır."

***

Yıllardır yazıyorum, Gazze'deki katliam "o toprakları bünyesine katma hayaliyle" birlikte yıllanmış planların ürünüdür. Tel Aviv Üniversitesi yıllar önce Gazze'ye yönelik operasyona katılmak üzere çağırdığı öğrencilerine burs vererek katil bir nesil üretti ve katliamın çapını genişletti. Parayı İsrail ve dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan katliam tutkunları ödedi. Kana bulanmış bursların, bebekleri öldürme kurslarında geçerli olduğu bir dünya yaratıldı. Dünyanın en büyük soytarısı Trump'da zerre kadar insanlık olsa İsrail'in arkasında durmazdı, İsrail de böylesine kudurmazdı! Ama vicdan ve insanlık Amerikan başkanlarında göreceğimiz son şey!

***

Avrupa ülkeleri ve büyük kuruluşlar da İsrail'in karşısında onursuz bir duruş sergiliyor. Ortadoğu ülkesi olan Siyonist İsrail'i Avrupa'ya buyur edenler, sanat ve spor alanındaki yarışmalarda hiçbir Ortadoğu ülkesine tanınmayan hakları İsrail'e altın tepsi içinde sunanlar, paranın karşısında boyun eğmekten ve soykırıma yataklık etmekten sanıktır. O yüzden Galata Köprüsü, cellatların günahlarına ortak olanlara şamar tufanıdır!

***

Filistinli çocukların hikayesini bitirmek isteyenlere karşı, o çocukların masalını yazmak için yürüyen ve haykıran herkese selam olsun! Bebek ölümlerinin bile bu zalim dünyaya acı vermediğini gösteren zalim ülkelere karşı, sabahın erken saatlerinde kendilerini gösterenler bu saygıyı ve alkışı hak ediyor.



Kış mevsimi Bizler güneş çocuklarıyız yazı severiz aydınlığı. İnsanların gözlerinde parlayan ışığı. Kışın acımasızlığına birçok insanın dayanma gücü olmadığını biliyoruz. Kış bizim gibi ülkelerde ancak resimlerde sevilir. Soğuk açlıktan kötüdür, ikisi bir olursa felaket! Böyle zamanlarda hayatın nefesi bile soğuktur. Yazın kuşların alfabesi gökyüzüne yazılır da kışın kadere bile kızılır. O yüzden bu yaşıma kadar kış mevsimiyle aramdaki buzlar hiç erimedi!