Yeni moda hayat paranın çekim altına girdikten sonra, kuluçkada bekleyen kötülükleri sokaklara saldı. İnsanlar elde edemedikleri sürece "günah" belledikleri gerçekleri elde ettikten sonra günah olmaktan çıkardılar, sistem de onları yoldan çıkardı. Uyuşturucu boşuna tulum çıkarmıyor!

***

Elle yazılmış bir mektubun zarafetini tadamayanlar teknolojik harikaların keyfini çıkarıyor şimdi. Herkesin otoritesi ekranda. Klavye delikanlısı olmanın fiyakası büyük. Şehvetiyle beslenen ve aptal bir kocadan nafakayı kapan pespayeler sistemin ilham perisi. Piyango biletinin tiyatro biletinden değerli olduğu bir ülkede gerisi inleyen nağmeler.

***

Bu topraklarda merhametin kuruduğunu gördüm. Haksızlığın daniskasını. Bir atlıkarıncanın üzerindeki korkuluk gibiyiz sanki. Başımız dönüyor yalanlardan.

***

Dizi filmlerde "gerçek hikayeden uyarlanmıştır" yalanı son yıllarda çok moda oldu. Madem öyle böyle bir sahneyi de eklesinler. Yoksul evlerden birinde 10 yaşlarındaki kız çocuğu annesine sorar, "ömrümüz bu kadar ucuz mu anne?" Anne yaşlı gözlerini pencereye çevirir. "Ne yazık ki öyle kızım, ne yazık ki öyle!" Bu anneye karşılık haram zenginleri ne zaman malı götürmek konulu bir sohbete başlasa, "oğlum akıllı olucan!" derler ya, bizim gözümüzde onlar solucan bile değildir.

***

Gençliğimizin eski 45'lik plaklarını yeniden dinlemeliyiz belki. Rahmetli Cem Karaca "Tamirci Çırağı"nı söylerken, bir toplum için insanın kendisini feda etmesinin ne demek olduğunu yeniden anlarız. Soysuzluk rüzgarına kapılanlara inat, rahmetli Edip Akbayram'ın adam duruşunun hayatın en onurlu sayfalarından biri olduğunu hatırlarız. Ve belki gecikmiş de olsa özür dileriz onlardan. "Sizleri üç paralık pespaye adamlara tercih ettik" diye.

***

Ne güzel insanlardı. Kendilerine yetmeyen ekmeği bile ikiye bölerlerdi. Yaralı bir gençliği temsil ettiler. Kıt kanaat ama onurlu yaşadılar borçları bile namustu. Ne yağcılığa el açtılar ne haksızlığa sustular. Genellikle Bafra sigarası içer, o sigarayı tekel kibritiyle yakarlardı. "Amerika'nın da canı cehenneme" diye haykırırlardı, "Amerikan sigarasının da!" O gençler USA patentli postalların çiçekleri ve çocukların yarınlarını ezmesine karşı durdukları için ya asıldılar ya da hapishanelerde işkence gördüler. Bir daha onlar gibisini göremedik.

***

Şimdi uçup gittiyse içimizdeki coşkular, ruhumuzda heyecan tükendiyse, bu sisli yılların bir sebebi olmalı. Günahları başka yerde aramanın alemi yok. Bizlerdeki bu sessiz kırgınlık kendimize olmalı.



Vicdansız!

Amerikan göçmen polisi aracının içindeki kadını vurarak öldürdü. Trump öldürülen kadını suçladı. İçinde zerre kadar insani duygu taşımayan bu Trump'ın, kapısını açarken polislerden 41 kurşun yiyerek öldürülen siyahi gencin katillerini koruduğunu gördük. Bu Trump'ın pedofili arkadaşı Epstein'i korumak için görevlendirdiği savcıyı çalışma bakanı yaptığını da gördük. Hitler'i görmedik ama Trump'ın Hitler'e ne kadar benzediğini görüyoruz! Bu da şimdiki zamanın en büyük talihsizliği!