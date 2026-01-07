Dünyada insanlığın ölümünden sonra yaşayan gerçekler değişmiştir. Barışın yüzü beş karış! Her karış toprakta gözü olan sülükler kendilerine göre saltanat kurdu. Savaşın bile kendine göre onuru vardır da "meydan savaşı" tabiri erkekçe savaşlardan kalmıştır. Ama ne yiğitlik kalmıştır artık ne erkeklik! Konuşurken dişlerinin arasında nükleer silahlar görünen Trump gibi korkakların ganimetidir savaş! Bebekleri bile katletmekle övünen erkekliğin sembolü!

***

Ünlü Macar şair Sandor Petofi'nin bir şiirinin masalımsı tercümesi. Su, rüzgar ve namus bir gün saklambaç oynamaya karar vermişler. Önce su saklanmış ama çabuk bulmuşlar, derin vadiler arasında. Sonra rüzgar saklanmış, onu bulmak da kolay olmuş, yüksek dağların tepesinde. Sıra namusa gelince demiş ki; "ben kaybolursam bulunmam hiçbir yerde." O günden beridir ki namus kaybolunca bulunmuyor! Devlet liderlerini evinden almayı maharet sayanlarda, Gazze'de çocukların üzerine bomba yağdıranlarda namusun aranmasına gerek yok. Çünkü dünya namussuzlar dünyası!

***

Meselenin merkezine inersek, bu dünyada bütün güzellikler Amerika'dan önce bulunmuş bütün kötülükler de Amerika'dan sonra yayılmıştır. Çünkü Amerika'nın Ortadoğu'ya göz dikmesinden ve adım atmasından önce bu topraklar böyle değildi. Sofrasından "Ortadoğulu çocuk kokteylini" eksik etmeyen Amerika'nın o topraklardaki iştahı hiç kesilmemiş önü açılmıştır. Yağmacılığı uluslararası terör merkezine dönüştüren bir ülkenin, dünya tarihini yeniden yazma hevesine de kimse dur dememiştir. Birleşmiş Milletlerin sadece parayı görünce birleştiklerini yıllardır izliyoruz.

***

İçlerinden yıkılması için Amerikan ajanlarının organize ettiği ülkeler sırasını bekliyor. İran'ı izleyin, o topraklarda İsrail saldırısının ardından yeni bir senaryo hayata geçirildi. Onların hayalinde ülkemiz de var. İsrail uçakları kaç zamandır semalarımızda keşif yapıyor. Amerika'nın paramızla bize vermediği uçakları Yunanistan'a bedava vermesinin arkasında neler yatıyor acaba?

***

İnsanlığı küçük düşüren ahlaksızlar dünyanın seyrini değiştirdi diye bizler haritamızı değiştirmek isteyenlere boyun eğecek değiliz. O yüzden kendi içimizde çok önemli bir dönüşüme ihtiyacımız var. Çünkü bizim kardeşlikten, milli birlik ve ülke bütünlüğünden başka sığınacağımız gerçeğimiz yok! Böyle bir duygudan daha etkili bir savunma silahı da hiçbir ülkede yok! O yüzden gençliğimden beri en sevdiğim şarkıdır. "Bir başkadır benim memleketim."

Kalp krizi!

Gazetecilerin ortalama ömrü genel ömürden kısa. Uyku sorunu çekenlerin kalp krizi riski diğer insanlardan 3 kat fazla. Bu araştırma namusuyla çalışan ve yaşam zorluğu çeken emekçi gazeteciler için. Bu mesleğe nereden girdikleri bilinmeyen ama milyonlarca dolara sahip olanlar için değil. Onurlu gazetecilerin kalp kriziyle hayatını kaybettiği bir dünyada, ahlaksızlara bile gazeteci deniyor ya kriz sebeplerinden biri de bu!