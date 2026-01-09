Başkan Erdoğan talimatı verdi: Emekli maaşı en az 20 bin 20 liraya yükselecek!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan "vatandaşın enflasyona ezdirilmemesi" sözüne vurgu yaparak 20 bin TL'lik zam senaryosunun hayata geçirilmesi için talimat verdi. En düşük emekli maaşına, memura verilen zam kadar artış yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine aylık en az 20 bin 20 lira ödenecek. Zamma ilişkin düzenleme bugün TBMM'ye sunulacak.
Asgari ücret, memur ve emekli zamlarının ardından en düşük emekli aylığına yapılacak artış oranı da netlik kazandı. Hükümet, en düşük emekli aylığına, memurlara verilen zam oranı kadar yani yüzde 18.6 oranında zam yapacak. Bu doğrultuda 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığı 20 bin 20 liraya çıkacak. Bu artış bütçeye altı aylık için 70 milyar lira etki edecek. Zamma ilişkin düzenleme bugün TBMM'ye sunulacak.
15 MADDELİK TORBA KANUN
Hükümet, en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenleme için nihai kararını verdi. Zam düzenlemesi bugün 15 maddelik torba kanun teklifinin içine konularak TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Teklif, bugün AK Parti Grup Başkanı Güler tarafından kamuoyuna açıklanacak.
Edinilen bilgilere göre; hükümet 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşına ilişkin zam senaryolarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katıldığı toplantıda masaya yatırdı.
MASADA İKİ SENARYO VARDI
SSK ve Bağ- Kur emeklilerine uygulanacak 12.19 oranındaki zammın en düşük emekli maaşı için de geçerli olup olmayacağının ele alındığı toplantıda, bütçe imkanları doğrultusunda tutarın nasıl artırılabileceği de tartışıldı. Birinci senaryoda yüzde 12.19 zam yapılması halinde en düşük emekli maaşı 18 bin 939 liraya yükselecekti. 4 milyon 232 bin kişinin alacağı bu maaş zammı bütçeye 60 milyara yakın bir etki yapacaktı. İkinci senaryoda da memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 18.6'lık oranda artış yapılması mercek altına alındı. Buna göre; en düşük emekli maaşı 20 bin 20 liraya ulaşırken, bu maaştan yararlanacak vatandaş sayısı da 4 milyon 692 bine çıktı. Bu artışın bütçeye etkisi ise 6 ayda 70 milyar lira olarak hesaplandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TALİMAT
Hükümetin gerçekleştirdiği dörtlü toplantıda hazırlanan senaryolar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan da "vatandaşın enflasyona ezdirilmemesi" sözüne vurgu yaparak 20 bin TL'lik zam senaryosunun hayata geçirilmesi için talimat verdi.
BUGÜN MECLİS'TE
Böylece 4 milyon 962 bin kişinin yararlanacağı 20 bin 20 TL'lik en düşük emekli aylığına ilişkin düzenleme hazırlandı. Takvim'den Önder Yılmaz'In haberine göre, hazırlanan düzenleme bugün AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından TBMM'de açıklanacak.
SİTE ARTIŞLARI DA YASA TEKLİFİNDE
TBMM Başkanlığı'na sunulacak bir diğer teklifte ise, "kiramdan fazla aidat ödüyorum" şikayetleri dikkate alınarak hazırlanan fahiş site aidatlarıyla ilgili kanun düzenlemesi de yer alacak. Bu teklife göre de sitelerde demirbaş yenileme, altyapı, bakım, onarım ve temizlik gibi hizmetler ilk olarak yönetimlerce projelendirilecek. Bu hizmetler için teklifler alınacak. Teklifler, kat maliklerinin onayına sunulacak. Onaylanan hizmetler için belirlenecek oranlarda aidat toplanacak. Onay alınmadan aidat toplanamayacak. Düzenlemeyle aidat giderlerinin şeffaf olarak gerçekleştirilmesi, yüksek aidatların önüne geçilmesi ve suistimallerin engellenmesi amaçlanıyor.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 1.270 TL
Hazırlığı tamamlanan 15 maddelik torba teklifte ayrıca asgari ücret işveren desteğinin bin liradan bin 270 liraya çıkarılmasına ilişkin düzenleme de yer alacak.