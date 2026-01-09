Başkan Erdoğan talimatı verdi: Emekli maaşı en az 20 bin 20 liraya yükselecek!

Türk lirası (AA) MASADA İKİ SENARYO VARDI



SSK ve Bağ- Kur emeklilerine uygulanacak 12.19 oranındaki zammın en düşük emekli maaşı için de geçerli olup olmayacağının ele alındığı toplantıda, bütçe imkanları doğrultusunda tutarın nasıl artırılabileceği de tartışıldı. Birinci senaryoda yüzde 12.19 zam yapılması halinde en düşük emekli maaşı 18 bin 939 liraya yükselecekti. 4 milyon 232 bin kişinin alacağı bu maaş zammı bütçeye 60 milyara yakın bir etki yapacaktı. İkinci senaryoda da memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 18.6'lık oranda artış yapılması mercek altına alındı. Buna göre; en düşük emekli maaşı 20 bin 20 liraya ulaşırken, bu maaştan yararlanacak vatandaş sayısı da 4 milyon 692 bine çıktı. Bu artışın bütçeye etkisi ise 6 ayda 70 milyar lira olarak hesaplandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TALİMAT



Hükümetin gerçekleştirdiği dörtlü toplantıda hazırlanan senaryolar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan da "vatandaşın enflasyona ezdirilmemesi" sözüne vurgu yaparak 20 bin TL'lik zam senaryosunun hayata geçirilmesi için talimat verdi.

Meclis (AA)



BUGÜN MECLİS'TE



Böylece 4 milyon 962 bin kişinin yararlanacağı 20 bin 20 TL'lik en düşük emekli aylığına ilişkin düzenleme hazırlandı. Takvim'den Önder Yılmaz'In haberine göre, hazırlanan düzenleme bugün AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından TBMM'de açıklanacak.

Türk lirası (AA)

SİTE ARTIŞLARI DA YASA TEKLİFİNDE



TBMM Başkanlığı'na sunulacak bir diğer teklifte ise, "kiramdan fazla aidat ödüyorum" şikayetleri dikkate alınarak hazırlanan fahiş site aidatlarıyla ilgili kanun düzenlemesi de yer alacak. Bu teklife göre de sitelerde demirbaş yenileme, altyapı, bakım, onarım ve temizlik gibi hizmetler ilk olarak yönetimlerce projelendirilecek. Bu hizmetler için teklifler alınacak. Teklifler, kat maliklerinin onayına sunulacak. Onaylanan hizmetler için belirlenecek oranlarda aidat toplanacak. Onay alınmadan aidat toplanamayacak. Düzenlemeyle aidat giderlerinin şeffaf olarak gerçekleştirilmesi, yüksek aidatların önüne geçilmesi ve suistimallerin engellenmesi amaçlanıyor.