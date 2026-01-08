Ödemiş’te feci kaza: 1’i ağır 6 yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde öğle saatlerinde kan donduran bir kaza meydana geldi. 18 yaşındaki sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, önce park halindeki araçlara çarptı, ardından bir apartmanın bahçesine uçtu. O esnada kaldırımda yürüyen bir yayanın ağır yaralandığı, bir diğerinin ise ölümden saniyelerle kurtulduğu o dehşet anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazada 1'i ağır toplam 6 kişi yaralanırken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı. İşte o korkunç kazanın görüntüleri...
İzmir'in Ödemiş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araçlara çarptıktan sonra bir apartmanın bahçesine uçtu. Güvenlik kameralarına da yansıyan feci kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Zafer Mahallesi Turan Emeksiz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.G. (18) yönetimindeki 35 TDU 55 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Hızla savrulan araç, önce yol kenarında park halinde bulunan 35 AB 9839 plakalı otomobil ile 35 AFS 983 plakalı ticari araca çarptı, ardından bir apartmanın bahçesine düşerek durabildi. Kaza sırasında kaldırımda yürüyen Rabiye Yıldırım, savrulan aracın çarpması sonucu ağır yaralanırken, yanındaki bir diğer yaya ise son anda kaçarak ezilmekten kurtuldu. Kazada, otomobil sürücüsü İ.G. ile araçta yolcu olarak bulunan S.Y. (18), Ü.C. (17) ve S.B. (17) yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araç içerisinden çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı kamerada
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; hızla gelen otomobilin park halindeki araçlara çarptıktan sonra savrularak apartman bahçesine düştüğü ve o esnada yaralıların yere savrulduğu anlar yer aldı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Zafer Mahallesi Turan Emeksiz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.G. (18) yönetimindeki 35 TDU 55 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Hızla savrulan araç, önce yol kenarında park halinde bulunan 35 AB 9839 plakalı otomobil ile 35 AFS 983 plakalı ticari araca çarptı, ardından bir apartmanın bahçesine düşerek durabildi. Kaza sırasında kaldırımda yürüyen Rabiye Yıldırım, savrulan aracın çarpması sonucu ağır yaralanırken, yanındaki bir diğer yaya ise son anda kaçarak ezilmekten kurtuldu. Kazada, otomobil sürücüsü İ.G. ile araçta yolcu olarak bulunan S.Y. (18), Ü.C. (17) ve S.B. (17) yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araç içerisinden çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı kamerada
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; hızla gelen otomobilin park halindeki araçlara çarptıktan sonra savrularak apartman bahçesine düştüğü ve o esnada yaralıların yere savrulduğu anlar yer aldı.