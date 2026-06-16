Yoktan sebeplerle savaşı çıkar, okula bombalar yağdır, adı konmamış bebeklerin canını almak için Amerikan gemisini Gazze'ye getir ve şimdi de "Hürmüz Boğazı'ndan petrol akacak" diye müjde ver. Peki akan kanlar ne olacak? Onların hesabı kimden sorulacak! Her şey bu kadar basit mi?

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Trump gibi bir sapkın Netanyahu gibi bir tarla faresinin ortaklığına hepimizin diyeceği bir şeyler olmalı. Onlar bebek katilidir, okuldaki çocukları katletmeyi maharet sayan, binlerce cana kıyan Hitler modelleridir. Onlar fotoğraflarda bile ölü çıkar. Gözlerine bakınca ikisinin de kansız oldukları ortaya çıkar! İnkar onların dini, şeytanın dili onların dilidir.

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Barış elbette olması gereken bir şey ama yok yere savaş çıkarıp insanları katletmek ve dünya ekonomisini mahvetmek çok şey demektir! Yumurta kapıya dayanınca, Amerikan halkından tepkiler gelince, "sözde 14 günde bitmesi gerekirken" elde kalan bozgunla, bu barış bir doğum günü hediyesi öyle mi? Neresinden bakarsınız mesele bir şeytan tiyatrosu! Ne olacaktı yani, geviş getirerek konuşan bir hokkabaz yenilgiyi başka nasıl kutlayacaktı?

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Dün de söylemiştim bugün de söylüyorum. "Trump ve Netanyahu gibi gibi yarasaların üzerini arasalar zerre kadar insanlık bulamazlar!" Yalanların şişirilmiş renkli balonları uçarken, nefretin konuşma balonları patlarken, "kanatlarını diken melekler gördüm" desem kimse inanmaz. İnanmasınlar.Ben de kimseye inanmıyorum zaten. Hele böyle hokkabazlara!

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5 yaşlarındaki kız çocuğu anne ve babasıyla birlikte evde akşam yemeğindeydi. Tabağındaki yemeği yarım bırakınca anne merakla sordu, "beğenmedin mi kızım?" Çocuk cevapladı, "çok beğendim anne ama yarısını Gazze'deki çocuklar için ayırdım!" O sırada zıkkımın kökünü yiyordu Trump! Kansız Netanyahu kanlı bardağını bir solukta içip bitirmişti de "daha yok mu?" diyordu. Var elbette zamanı var!Çocukların, bebeklerin üzerine bomba yağdırmayı maharet sayan ve sapkın oyunlarda sobelenip çıkanlardan o çocukların acısı da mutlaka çıkar.

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İki kansıza karşı muhteşem bir direniş gösteren ve neresinden bakılırsa bir zafer kazanan İran'ı ayakta alkışlıyorum.Bir çocuğun hayatında melek ol.Vicdan ihlaline izin verme.Bebekleri kokla.İsteseydin gitmezdinAma gittinBana bunu yapmazdınAma yaptınBen sana ne yaptımNe yaptımTamam çok fazla sevdimAşkım dedim canım dedimAma gel de canıma okuO kadar da demedimHatasın be hatasınGöz göre göre hatasınAdam gibi sevseydinTozu dumana katardınKüresel!İlkbaharı bile sonbahar gibi geçirdik, 21 Haziran'dan sonra kısalan gecelerin kışa hazırlık olduğunu bilmeliyiz. Ekranlarda hangi dizinin içinde küresel ısınmayla ilgili bir çift söz bulabilirsiniz? Hiçbirinde! Ters esen rüzgarın hayatın büyüsünü bozan duyarsız insanlarla birlikte hareket ettiğini söylersek haksızlık olmaz. Bunlara kafa yormak kültür işidir ama ülkemizde nefret kültürü ayaktayken, küresel sorumsuzluk el üstündedir!