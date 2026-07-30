Hala masumiyetini kaybetmemiş güzel mahallelerimiz var bizim. Çaresizliğe kilitli olsalar da kapı önü sohbetlerin bol olduğu, sıkıntı basan ihtiyarların camı açıp boşluğa seslendiği mahalleler.

Saçları sarmaşıktır kızların, delikanlılar içten içe aşıktır. Yapay zekayı cebinden çıkaran yaşlı amcalar dama oynar. Güvercinler en çok oralarda doyar. Mevsimi şaşırmış çiçeklere en çok oralarda rastlarsınız.

Bıyıkları tütün kokar babaların, anaların canı çıkar çalışmaktan. Karpuz kavun eskisi kadar kolay yenmese de onlar için yaşamak umuttur.

Hala insani duygularını kaybetmemiş gariban mahalleler vardır bu şehirde. Sevda yüklü kervanlar o sokaklardan geçer de itfaiye arabası giremez. Güneşin doğuşuyla sokağa fırlar çocuklar.

Tıpkı kendilerine benzeyen sıska köpekleri vardır, birlikte koşarlar güneşe karşı. Çabuk kızar çabuk barışırlar. Cep telefonu olmayanı vardır da oralı olmaz. "Büyüyüp çalışırım en kralı alırım" derler.

Hayat omuzlarına yükleri bu yaşta bindirirken, pazardan gelen teyzelerin elindeki poşetleri taşımak için yarış ederler.

Hala insani değerinden hiçbir şey kaybetmemiş iyi insanlarla dolu mahallelerimiz var bizim. Mağlup yanlarını gizleyenlerin hayata direndiği, kendinden daha yoksula el verdiği mahalleler. Yalancı omuzlara yaslanmayı reddeden, haram nedir bilmeyen insanlarla dolu.

Şerefle ölçülür insanlık parayla değil. Komşu komşuya yemek taşır,der. Ne dil ayırırlar ne din. Dargın olduğu insana bile gönüllü kan vermeye koşarlar.

Yemen Türküsünde ağlayan anaların çocuklarıdır onlar, her sabah kapıların önünü temizlerlerken, kırık vazolarda büyütürler çiçeklerini. Yakışıklı fotoğrafları vardır gençlerin, yeni moda şarkıları bilirler de düşmanlık bilmezler. Erkekçe kavga ederler etseler bile.

Uyuşturucu çakalları, çeteler ve çoğalan nefret birçok yeri ele geçirmiş olsa da hala Yeşilçam filmlerini andıran güzel mahallelerimiz var bizim. Ne kadar çaresiz olsalar da yaz mevsimi onlara sefa gelir hoş gelir. Hayat her birine her biçimde günlerini gösterse bile yaz akşamları öyle güzel gülerler ki gözlerinden yaş gelir.

MUTLULUK TAKVİMİ



Kahveyi karton bardakla iç.

Dostlarınla toplu fotoğraf çektir.

Adam gibi git.

Biten bir sevdanın

Hikayesiydi

Ayrılıkları anlatırdı

Gözlerin

Bazen resmini

Çizerdin bana

Dalgalı denizlerin

Yüreğim şimdi

Çok uzaklarda

Hasretin kalbimi

Sardı diz boyu

Yalnızım

Sancı ve efkarlı

Sensiz dinliyorum

Rodrigo'yu

Hakkı YALÇIN

'Parasal iklimde' yaşadığımız için küresel ısınma umurumuzda değil!

ÇÖP YIĞINI!

O güzelim mahalle insanlarına karşılık, sahillerde piknik yapanları da izliyorum. Keyif almaları, serinlemeleri elbette çok güzel bir şey. Yaktıkları mangal da keyiflerine keyif katıyordur. Peki ya sonra?

Sonrasını görmek için gecenin sabahını bekleyin. Her taraf çöp yığını. Ertesi günü yine kendilerinin oturacağı alanı böyle bir hale getirip o şekilde bırakıp gidenlere ne söylesek boşuna. Çünkü çoğundan alacağımız cevap belli: "Sana ne sen mi temizliyorsun!"