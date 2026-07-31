Fas'tan İspanya'ya göçmen akını İSPANYA'DAN ACİL MÜDAHALE MESAJI İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynakları seferber ettiğini belirtti. Sanchez, "İspanya hükümeti, Ceuta'daki duruma acil yanıt vermeye tamamen kararlıdır." ifadesini kullanarak, Faslı ve uluslararası yetkililerle koordinasyon halinde çalıştıklarını ve "normal düzeni en kısa sürede yeniden sağlamak" için gerekli tedbirleri hazırladıklarını kaydetti. Sanchez, Ceuta özerk kenti Başkanı Juan Jesus Vivas ile hükümetin attığı adımları görüştüğünü ifade etti.

Fas'tan İspanya'ya göçmen akını BÖLGEYE ASKER KONUŞLANDIRILIYOR İspanya devlet televizyonu TVE'nin haberine göre, hükümetten yapılan açıklamada, Ceuta'ya düzensiz göçmen geçişlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar verildiği bildirildi. Açıklamada, sınır güvenliğinde görev yapan 60 kişilik sivil muhafıza ilave olarak 20 personelin bölgeye sevk edildiği, gelecek saatlerde de toplam 40 personelden oluşan iki müfrezenin daha konuşlandırılmasının planlandığı belirtildi. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Schengen Bölgesi'nin İspanya'ya kapatılmasından yana olduğunu ifade etti. "Düzensiz ve kontrolsüz göçün" ulusal güvenliğe bir tehlike oluşturduğunu aktaran Tajani, "Ceuta'dan gelen görüntüler, Madrid hükümetinin 500 binden fazla düzensiz göçmene, İspanyol ve dolayısıyla Avrupa vatandaşlığı verme kararının ne kadar büyük bir hata olduğunu ve insan kaçakçılığını teşvik ettiğini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.