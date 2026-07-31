Fas'tan İspanya'ya göçmen akını: Arkasında İsrail mi var? Sanchez bölgeye asker konuşlandırıyor
Fas’tan İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Ceuta’ya yaşanan kitlesel göçmen akınının arkasında İsrail mi var? İspanya hükümeti, son 24 saatte Sebte (Ceuta) şehrine yüzerek veya yürüyerek giren kişi sayısının 49 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini açıkladı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hükümetin mevcut tüm kaynakları seferber ettiğini belirtti. Bölgeye silahlı kuvvetler konuşlandırıldı. İsrail’in BM Temsilcisi Danny Danon’ın İspanya’yı hedef alan sert paylaşımı ve İspanyol bakanın cevabı ise devasa göç dalgasının arkasında Tel Aviv’in olduğu iddialarını gündeme taşıdı.
Fas'taki Castillejos (Fnideq) kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya yüzmeye çalışan düzensiz göçmen akınının arkasında İsrail mi var? İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım, İspanya'ya yönelik operasyon şüphelerini artırdı.
FAS'TAN İSPANYA'YA YÜZEREK GEÇMEYE ÇALIŞTILAR
İspanya'nın resmi haber ajansı EFE'nin haberine göre düzensiz göçmenler, Ceuta kentine yakın, Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket etti.
Faslı ve Cezayirli oldukları belirtilen, yüzmeye çalışan 800'den fazla düzensiz göçmene Fas'a ve İspanya'ya ait devriye botlarıyla müdahalede bulunuldu.Fas polisi İspanya sınırında geçişe izin vermedi
BİNLERCE KİŞİ İSPANYA'YA AKIN EDİYOR
İspanya hükümeti, son 24 saatte Sebte (Ceuta) şehrine yüzerek veya yürüyerek giren kişi sayısının 49 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini açıkladı.
Uluslararası basında çıkan haberlere göre, İspanya İçişleri Bakanlığı, Sebte'ye giren düzensiz göçmenlere dair açıklamada bulundu.
Açıklamada, son 24 saat içerisinde Sebte'ye yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 bini aştığının düşünüldüğü belirtildi.
18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ceuta'ya geçmeye çalışan 18 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.
Yerel basındaki haberlere göre, Ceuta'ya geçme girişiminde bulunan düzensiz göçmenlerden 18'i yaşamını yitirdi.
Son 1 hafta içinde Ceuta'ya Fas'tan çoğu yüzerek olmak üzere 1500 kişi geçti ancak resmi rakamlar henüz açıklanmadı.
İSPANYA'DAN ACİL MÜDAHALE MESAJI
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynakları seferber ettiğini belirtti.
Sanchez, "İspanya hükümeti, Ceuta'daki duruma acil yanıt vermeye tamamen kararlıdır." ifadesini kullanarak, Faslı ve uluslararası yetkililerle koordinasyon halinde çalıştıklarını ve "normal düzeni en kısa sürede yeniden sağlamak" için gerekli tedbirleri hazırladıklarını kaydetti.
Sanchez, Ceuta özerk kenti Başkanı Juan Jesus Vivas ile hükümetin attığı adımları görüştüğünü ifade etti.
BÖLGEYE ASKER KONUŞLANDIRILIYOR
İspanya devlet televizyonu TVE'nin haberine göre, hükümetten yapılan açıklamada, Ceuta'ya düzensiz göçmen geçişlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar verildiği bildirildi.
Açıklamada, sınır güvenliğinde görev yapan 60 kişilik sivil muhafıza ilave olarak 20 personelin bölgeye sevk edildiği, gelecek saatlerde de toplam 40 personelden oluşan iki müfrezenin daha konuşlandırılmasının planlandığı belirtildi.
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Schengen Bölgesi'nin İspanya'ya kapatılmasından yana olduğunu ifade etti.
"Düzensiz ve kontrolsüz göçün" ulusal güvenliğe bir tehlike oluşturduğunu aktaran Tajani, "Ceuta'dan gelen görüntüler, Madrid hükümetinin 500 binden fazla düzensiz göçmene, İspanyol ve dolayısıyla Avrupa vatandaşlığı verme kararının ne kadar büyük bir hata olduğunu ve insan kaçakçılığını teşvik ettiğini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.
ARKASINDA İSRAİL Mİ VAR?
Fas'tan İspanya'ya dikkat çeken akış, arkasında İsrail'in olduğuna yönelik şüpheleri de artırdı. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İsrail'e ders verme fırsatını hiç kaçırmayan İspanya, göç politikasına ilişkin krizin ardından Sebte'de (Ceuta) olağanüstü hâl ilan etti. Belki de bize ders vermeye devam etmeden önce, Afrika'da hâlâ sömürge kalıntısı enklavlar bulundurmasının nedenini dünyaya açıklamasının zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.
"HER ŞEY NETLEŞMEYE BAŞLADI"
Danon'ın paylaşımına İspanya Hükümeti Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanı Óscar Puente'den "Evet, her şey epey netleşmeye başladı." cevabı geldi.
İspanya İsrail'in Gazze'deki soykırımına en büyük tepkiyi gösteren ülkelerden biri. Bu sebeple İspanya ve Başbakanı Pedro Sanchez İsrail tarafının sürekli tehditlerine maruz kalıyor.