Sizleri başımızın tacı yaptık, "Bizim Çocuklar" dedik, bütün ülke bir olduk sevgiye boğduk. Her birinize ayrı ayrı saygı gösterdik. Bu grubun üstünde olduğunuz konusunda hiç tereddüt etmedik. Varoluş şablonuna yüreğinizi, bileğinizi ve forma aşkınızı ekledik. 24 yıllık özleme mahsuben sizlerden çok şey bekledik. Döndüğünüzde alnınızdan öpmek için hazırlık bile yaptık. Siz ne yaptınız?Çok önemli bir maçı başınızdan savdınız!

***

Siz Montella! Sizi yabancı saymadık, sevdik saydık.Sahaya çıkardığınız kadroda vicdan ihlali sezdik de Dünya Kupası finalleri deney yapmak için uygun bir zemin değilse, siz ne yaptınız?Kenan Yıldız gibi birini koca devre kenarda oturtmak neyin nesiydi? Rakibin fiziki konumuna bakınca, teori geliştirmeden maçı çevirmenin hiçbir yararı olmayacağını herhangi biri görebilirdi de siz niye görmediniz? Bu maçı kazanmak için futbolculara yürek ikmali mi gerekiyordu, düşünce gücü mü? Hiçbirini göremedik de niye acaba?

***

Milli forma özeldir, futbol da ülkenin ve takımının arkasında durduğun zaman güzeldir! O formanın sorumluluk verme duygusunu yitirmiş olamazsınız.

O yüzden bundan sonraki maçlarda sizler kaybedileni kazanmak için elinizden gelenin fazlasını yapmakla yükümlüsünüz. Eğer değilseniz, döndüğünüzde bin özürle eğilseniz faydasız!