Dünyanın etiketli faşisti Elon Musk, zekidir, zengindir, dünyayı istediği biçimde yönlendirme rolünü üstlenmiştir ama birçok insanın gözünde şeytandır.Dünyadaki nüfusun katledilmesine yönelik eylem planı olan ve Hitler selamı veren bir kansıza daha okkalı apoletler de aranıyor.

Can düşmanı Elon Musk'ın insani hiçbir yanı yok. Neymiş 1 trilyon doları varmış. Sükseli araçlar üretmiş. Ürettiği araçların beynini kontrol etme mekanizması da elinde. Bugün özel bir durumda, biten yakıt konusunda bir düğmeye basıp sempatik görünen şeytanın, yarın aynı otomobilleri yolun ortasında ne hale getireceğini meraklıları düşünsün.

Dünya astımlı hasta zor nefes alıyor. "Varsın almasın" diyenler kendilerine yeni bir gezegen icat etme hayalinde. En anlamlı ticaret ölüme yatırım. Çocukları katletmenin bile borsası var. Elon Musk gibileri kendi nüfus planını yaparken, zenginlerin para içinde yüzebilecekleri havuzlu villalar Mars'ta el altından satışa çıkarıldı.

Afrika'da bir damla suya muhtaç olan çocuklar toprak yiyor. Her 20 saniyede bir çocuk ölürken onlar ne kadar sefil kalırsa Elon Musk gibilerinin başı göğe eriyor.

Afrika kıtasının simgelerinden olan "Baobab" ağaçları bile aniden ölmeye başladılar. Yaşları bin civarındaydı üstelik meyveleri ölümsüzlük iksiri içeriyordu.Herhalde o ağaçların tohumlarını Elon Musk denen şeytan aldı Mars'a götürdü!

Nobel Ekonomi Ödülü alan, dünyanın önde gelen ekonomistlerinden Prof. Dr. Daron Acemoğlu, 10 yıl sonra dünyada paranın önemi kalmayacağını açıklayan Elon Musk'a okkalı bir yanıt verdi.

"Eğer 2036'da paranın önemi kalmayacaksa 1 trilyon dolarlık servetinizi 2036'ya kadar hayır kurumlarına bağışlamayı taahhüt edin!" Hiç ölmeyecek gibi yaşayan bir insanlık düşmanının kaypak cevabı;

"aslında ben de buna benzer bir şey yapacağım." Bu düşüncenin işleyeceğinden şüpheliyim. Çünkü Hitler faşizminin tohumlarını eken böyle bir adamın damarlarında şerefli bir kan dolaşımı mevcut değildir.

Güçler dengesinin "şimdilik" onlardan yana olduğunu söylemeye gerek yok ama milyarlarca doları olanları da uzayda yolculuk hevesi olan cellatları ve sapkınları da bekleyen bir final var. Mesela göktaşları!

Mutluluk Takvimi

Yatıya kaldığın evde yattığın yeri topla.

Hak edenleri takdir et.

Sırt çantana suyunu koy.

Birden karşıma çıktı Elinde gitarıyla Bir sokak şarkısında Aşkı anlatıyordu Beni gördü şaşırdı Şarkının sözlerini Gitarının telleri İnce ince ağladı Yine de alışkanlık Bir öpücük kalbime Bir şarkı gözlerime Aşkımı uğurladı Ömrüne borcum vardı Çok yalvardım Allah'a Onu biraz tanıyorsam Bana dönmez bir daha

Hakkı YALÇIN

Kim olduğunu bilirsen, işte o zaman sen oluyorsun!

Şimdiki zaman Ortaokul yıllarımda yaz tatilinde mobilya oymacısının yanında çıraklık yapmıştım. İnsanlar zarifti, ticaretin sadakati vardı. Elişi sanatına saygıda kusur yoktu.

Eski bir bakır ustasını, bir yorgancıyı, mobilya oymacısını şimdiki zamanda bulmak tabii ki zor.

Bilgisayarı ve cep telefonunu gelişen dünyaya çok görmeyelim ama duygular bu denli kirli olmamalıydı. Bu kadar kolay teslim olmamalıydı insanlık. Yalana, paraya ve kötülüğe!