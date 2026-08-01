15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Muğla'nın Marmaris ilçesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan özel kuvvetler timinde görevli firari FETÖ üyesi B.K.'nin izi bulundu. Kırmızı bültenle 10 yıldır aranan ihraç helikopter pilotu yüzbaşının yakalanması için emniyet birimleri geniş çaplı çalışma yürüttü.

EMNİYET BİRİMLERİNDEN ORTAK OPERASYON

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda, Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlükleri İstihbarat Şube Müdürlükleri ortak hareket etti. Yapılan istihbari ve fiziki takiplerin ardından firari teröristin saklandığı adres tespit edildi.

TEM EKİPLERİ HÜCRE EVİNE BASKIN DÜZENLEDİ

Elde edilen verilerin ardından Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Belirlenen adrese düzenlenen baskınla darbeci ihraç yüzbaşı B.K. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yetkililer, FETÖ ve tüm yapılanmalarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

SUİKAST TİMİNİN 'TEK FİRARİSİ'YDİ

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan hainlerden eski yüzbaşı Burkay Karatepe, "suikast timi"nin tek firari ismiydi.

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