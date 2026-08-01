Galatasaray'da 1 transfer 1 ayrılık! Şartlar o yıldıza bağlı
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın geleceği yeniden gündeme geldi. Avrupa'dan gelen ilgiyi değerlendiren milli futbolcunun olası ayrılığına karşı sarı-kırmızılı yönetim, Milan forması giyen Rafael Leao için girişimlerini hızlandırdı.
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, takımın önemli isimlerinden Barış Alper Yılmaz'ın geleceği de belirsizliğini koruyor.
Sarı-kırmızılı ekibin kadro planlamasında yer alan milli futbolcuya Avrupa'dan ilginin artması, yönetimi alternatif senaryolar üzerinde çalışmaya yöneltti.
AVRUPA'DAN İLGİ ARTIYOR
Geçen sezon transfer döneminde Suudi Arabistan'dan gelen tekliflerle adı sıkça gündeme gelen Barış Alper Yılmaz'a bu kez Avrupa kulüpleri talip oldu.
Edinilen bilgilere göre Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco ile İngiltere Premier Lig'den bazı kulüpler, 26 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'a sözlü ilgi bildiriminde bulundu.
Barış Alper Yılmaz'ın da kulübün ekonomik beklentilerini göz önünde bulundurarak kariyerini Avrupa'da sürdürmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Galatasaray yönetimi ise olası bir transfer için bonservis beklentisini en az 30 milyon euro olarak belirledi.
Bu süreçte oyuncunun temsilcisiyle de görüşmeler gerçekleştirildi.
LEAO İÇİN GİRİŞİM BAŞLADI
Galatasaray yönetimi, Barış Alper Yılmaz'ın ayrılık ihtimaline karşı alternatif planını da oluşturdu.
Sarı-kırmızılıların uzun süredir gündeminde yer alan Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao için temasların yeniden hız kazandığı belirtildi.
İddiaya göre Galatasaray, Milan'a 5 milyon euro kiralama bedeli ve satın alma opsiyonunu içeren bir teklif sundu.
İtalyan ekibi ise opsiyonun zorunlu satın alma maddesine çevrilmesini isterken, bu madde için 40 milyon euro talep ediyor.
Taraflar arasındaki görüşmelerin Barış Alper Yılmaz'ın transfer sürecine bağlı olarak şekillenmesi bekleniyor.