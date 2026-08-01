Rafael Leao

İddiaya göre Galatasaray, Milan'a 5 milyon euro kiralama bedeli ve satın alma opsiyonunu içeren bir teklif sundu.

İtalyan ekibi ise opsiyonun zorunlu satın alma maddesine çevrilmesini isterken, bu madde için 40 milyon euro talep ediyor.

Taraflar arasındaki görüşmelerin Barış Alper Yılmaz'ın transfer sürecine bağlı olarak şekillenmesi bekleniyor.

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